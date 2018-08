Praha - Chris Rooney z Liverpoolu se do Prahy vypravil v srpnu 1968 za kamarádkou. Dostal se tak zcela nečekaně do středu událostí, jaké mu naháněly strach. Přesto nezaváhal a začal fotografovat okupanty i barikády na Václavském náměstí. Při této činnosti ho zachytil fotograf ČTK Libor Hajský. Snímek, na kterém Rooney stojí na převrácené dodávce pod československou vlajkou, se stal jedním z nejznámějších zachycení událostí srpna 1968. K tomu, že právě on je mužem zachyceným na dodávce, se Rooney přihlásil těsně před 50. výročím okupace. ČTK poskytl i své dosud nepublikované fotografie a krátký rozhovor.

Do Prahy se Rooney dostal jako jednadvacetiletý student. Po prázdninách ho v roce 1968 čekal nástup na univerzitu v Essexu a čas předtím trávil v Československu. "Byl jsem na studentském táboře v Rožňavě na Slovensku," řekl Rooney. Studenti z několika evropských států tam pracovali v lese. Po skončení tábora se Rooney vypravil do Prahy za kamarádkou, se kterou si tehdy dopisoval. Zbytek srpna chtěl strávit v její rodině, v bytě v Sázavské ulici.

"Jednadvacátého srpna mě - stejně jako tisíce Pražanů - probudily děsivé zvuky ruských vojenských tryskáčů letících nízko nad městem vysokou rychlostí. Matka mé kamarádky nechtěla, abych odcházel z bytu, ale já jsem se stejně vydal ven. Chtěl jsem vidět barikády," popsal den okupace Rooney. S sebou si vzal svůj fotoaparát Kodak Brownie. Ten měl tu výhodu, že umožňoval pořizovat snímky, zatímco se do něj fotograf díval shora. Přesně při takové činnosti ho zachytil i Hajský.

Rooney strávil hodně času na Václavském náměstí, kde byly davy lidí. Všiml si, že jen velmi málo z nich něco fotí. "Nevěděl jsem, jestli je to proto, že nemají fotoaparát, nebo proto, že se bojí," řekl. On sám pořídil čtyři filmy, což znamená 48 fotografií. Jen málokteré z nich mu ale zůstaly. "Měl jsem tehdy velký strach, nikdy předtím jsem nic takového nezažil. Dva nebo tři Rusové se mi snažili vzít fotoaparát, ale nedal jsem jim ho," uvedl Rooney.

I když si podle svých slov tehdy neuvědomoval, že se stal svědkem významné dějinné události, přece jen byl poněkud ostražitý. Matka jeho kamarádky měla obavy, že snímky, které nafotil, by mohly rodině přinést komplikace. Požádala ho proto, ať jí filmy dá. "Řekla, že zná někoho, kdo mi je zdarma vyvolá. Měl jsem ale podezření, že fotky, které jí dám, už nikdy neuvidím. Dal jsem jí proto jen filmy z tábora v Rožňavě a nechal si tři z pražských protestů," uvedl fotograf.

Snímky, které nyní poskytl ČTK, nebyly dosud nikdy publikované. Zachycují dění na Václavském náměstí z úhlu, který odpovídá Rooneyho postavení na barikádě z převráceného vozu. Sám Rooney se od roku 1968 do Prahy podíval ještě několikrát, naposledy v roce 2002. "Po pádu komunismu se toho hodně změnilo, Praha se stala místem pro turisty," uvedl.