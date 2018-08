Londýn - Doživotní trest s 30letým vězením bez nároku na podmínečné propuštění dostal u soudu v Londýně 21letý Brit Naa'imur Rahman, který byl uznán vinným z přípravy teroristických činů. Muž, který se hlásil k tzv. Islámskému státu, plánoval odpálit nálož u sídla britských předsedů vlád v Downing Street a využít následného chaosu k útoku na premiérku Theresu Mayovou.

Rahmana policie dopadla loni v listopadu při zinscenovaném setkání s kontaktem IS, napsal deník The Guardian. Islamista byl přesvědčen, že se domlouvá s komplicem na předání vybavení, ve skutečnosti však komunikoval s policisty pracujícími v utajení. Rahmana původně při internetové komunikaci odhalili agenti amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a britské zpravodajské služby MI5, kteří se vydávali za členy IS.

Soudce Charles Haddon-Cave při vynášení rozsudku uvedl, že odsouzený by útok spáchal, pokud by nebyl zatčen. "Rahman je velmi nebezpečný jedinec a je těžké odhadnout kdy, pokud vůbec, dojde k jeho deradikalizaci a kdy již nebude hrozbou pro společnost," citoval soudce The Guardian.

Haddon-Cave zdůraznil, že vyšetřovatelé byli při komunikaci s mladým radikálem vždy svědomití a Rahman byl pokaždé vždy "iniciátorem a autorem" svých činů. Při soudním jednání mimo jiné zaznělo, že v Rahmanově případě jde o "chytrého a lstivého" člověka, který by byl schopen "působit mimo pozornost (úřadů) se strašlivými následky".

Rahman se během procesu také přiznal, že pomohl svému příteli přidat se k IS tím, že pro něj natočil "sponzorské" video. Za tento čin dostal šestiletý trest odnětí svobody, který ale poběží současně s doživotním trestem.