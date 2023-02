Brignoneová je první italskou vítězkou kombinace na MS, Shiffrinová vypadla

Méribel (Francie) - Federica Brignoneová jako první italská lyžařka vyhrála kombinaci na mistrovství světa. Využila náskoku po úvodním superobřím slalomu a díky druhému nejlepšímu slalomu nechala o 1,62 sekundy za sebou dvojnásobnou mistryni světa Wendy Holdenerovou ze Švýcarska. Bronz překvapivě získala Rakušanka Ricarda Haaserová. Obhájkyně titulu a největší favoritka Američanka Mikaela Shiffrinová vypadla po chybě krátce před cílem slalomu.

Bronzová olympijská medailistka Brignoneová podruhé za sebou na MS vyhrála kombinační super-G. Na rozdíl od předloňského šampionátu v Cortině d'Ampezzo, kde vypadla na začátku slalomu, tentokrát druhou část kombinace zvládla ve druhém nejlepším čase.

Italka jela jako první a musela čekat, jak si povedou její soupeřky. Nejvíce byla její pozice v čele závodu v ohrožení při jízdě Shiffrinové, která po super-G ztrácela 96 setin. Manko postupně stahovala a na závěrečném mezičase zaostávala jen o osm setin, takže si jela pro zlato. Několik branek před cílem ale chybovala a stejně jako na loňských zimních olympijských hrách kombinační slalom nedokončila.

Dvaatřicetiletá Brignoneová i díky tomu vybojovala první velký titul. "Jsem za dnešek strašně šťastná a vděčná. Byl to úžasný den. Zajela jsem dvě opravdu dobrá kola. Zlatá medaile byla to jediné, co mi v kariéře chybělo, takže jsem ohromně nadšená," radovala se.

Při výpadku Shiffrinové byla ve slalomu nejrychlejší vítězka kombinace z MS 2017 a 2019 Holdenerová, jež se díky tomu posunula z patnáctého místa ke stříbru. Třetí skončila Haaserová, pro kterou je bronz v 29 letech první velkou medailí. Teprve potřetí se prosadila do rakouského výběru v závodě mistrovství světa. Na stupně vítězů se zatím nedostala ani ve Světovém poháru.

České lyžařky při absenci Ester Ledecké v kombinaci nestartovaly. Do slalomu pak nenastoupily mimo jiné Švýcarka Lara Gutová-Behramiová a Norka Ragnhild Mowinckelová, které se po super-G dělily o druhé místo.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Méribelu (Francie):

Ženy - kombinace:

1. Brignoneová (It.) 1:57,47 (1:10,28+47,19), 2. Holdenerová (Švýc.) -1,62 (1:11,94+47,15), 3. Haaserová -2,26 (1:11,37+48,36), 4. Siebenhoferová -2,48 (1:11,37+48,77), 5. Gritschová (všechny Rak.) -2,71 (1:11,35+48,83), 6. Gisinová (Švýc.) -3,43 (1:11,86+49,04).