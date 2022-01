Brignoneová a Hütterová se v Ga-Pa podělily o výhru v posledním super-G před OH

Garmisch-Partenkirchen (Německo) - Federica Brignoneová a Cornelia Hütterová se v Garmisch-Partenkirchenu podělily o vítězství v posledním superobřím slalomu Světového poháru před olympijskými hrami. Na sjezdovce Kandahar ostatním soupeřkám výrazně odskočily, třetí Tamara Tipplerová zaostala o 82 setin sekundy.

Italka Brignoneová si díky třetí výhře v sezoně upevnila vedení v průběžném pořadí disciplíny a celkem má na kontě už 19 vítězství v SP. Hütterová se po více než čtyřech letech dočkala třetí výhry v kariéře, naposledy se radovala v prosinci 2017 ve sjezdu v Lake Louise.

V průběžném pořadí super-G vede Brignoneová před krajankami Elenou Curtoniovou (o 103 bodů) a Sofií Goggiaovou (o 145) a už nyní je jasné, že malý glóbus za disciplínu poputuje do Itálie. Čtvrtá Rakušanka Tipplerová za Brignoneovou před posledními dvěma závody zaostává o více než 200 bodů.

S blížícími se olympijskými hrami už zastávku v Ga-Pa řada sjezdařek vynechala. V Německu chyběly mimo jiné mistryně světa v super-G Lara Gutová Behramiová, vedoucí žena SP Mikaela Shiffrinová, Petra Vlhová, zraněná Goggiaová či Ragnhild Mowinckelová. Olympijská šampionka Ester Ledecká se už rovněž připravuje na pondělní odlet do Pekingu.

Brignoneová s Hütterovou se výhrou ideálně naladily na olympijské soutěže. Po triumfu v generálce ale získala v super-G olympijské zlato dosud jen Deborah Compagnoniová v roce 1992.

"Je to velká vzpruha pro sebevědomí a to, že jsem byla tady v Garmischi pod takovým tlakem, mi pomůže zvládnout ještě mnohem větší tlak v příštích závodech v Pekingu," pochvalovala si Brignoneová v televizním rozhovoru.

Jako vítané povzbuzení výsledek ocenila i Hütterová. "Měla jsem dobrý pocit, když jsem projela cílovou čárou, a byl to trochu zvláštní pocit, když jsem viděla, že mám úplně stejný čas jako Federica. Je ale hezké sdílet s ní první místo," dodala.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Garmisch-Partenkirchenu:

Ženy - superobří slalom:

1. Brignoneová (It.) a Hütterová obě 1:18,19, 3. Tipplerová -0,82, 4. Puchnerová -0,83, 5. Festová (všechny Rak.) -0,93, 6. Miradoliová (Fr.) -0,98, 7. J. Suterová -1,01. 8. Hählenová a C. Suterová (všechny Švýc.) obě -1,03, 10. Curtoniová (It.) -1,07.

Průběžné pořadí super-G (po 7 z 9 závodů): 1. Brignoneová 477, 2. Curtoniová 374, 3. Goggiaová (It.) 332, 4. Tipplerová 259, 5. Gutová-Behramiová (Švýc.) a C. Suterová obě 226, ...24. Ledecká (ČR) 81.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1026, 2. Vlhová (SR) 1009, 3. Brignoneová 772, 4. Goggiaová 769, 5. Hectorová (Švéd.) 682, 6. C. Suterová 570, ...30. Ledecká 204, 53. Dubovská (ČR) 108.