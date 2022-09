Brighton vysoko porazil Leicester a drží se v popředí Premier League

Londýn - Fotbalisté Brightonu v šestém kole anglické ligy porazili trápící se Leicester 5:2. "Racci" pokračují ve skvělém vstupu do sezony a jsou na čtvrtém místě. Leicester stále čeká na výhru a je poslední.

Leicester vstoupil do zápasu skvěle a vedl již po 52 sekundách, kdy Daka přihrávkou vyřadil celou obranu i gólmana Brightonu a Iheanacho zakončil do prázdné brány. Po čtvrthodině už ale po vlastním gólu Thomase a trefě Caiceda vedli domácí. Leicester ještě do přestávky vyrovnal, Tielemans vyslal z vlastní půlky balon za obranu, kterého se zmocnil Daka a skóroval.

Po změně stran už ale dávali góly jenom domácí. Další obrat zařídil v 64. minutě Trossard, který následně vybojoval i pokutový kop. Ten proměnil s přehledem Mac Allister a v nastavení přidal argentinský záložník ještě pojistku z přímého kopu.

Anglická fotbalová liga - 6. kolo:

Brighton - Leicester 5:2 (71. z pen. a 90.+7 Mac Allister, 10. vlastní Thomas, 15. Caicedo, 64. Trossard - 1. Iheanacho, 33. Daka),

17:30 Manchester United - Arsenal.

Tabulka:

1. Arsenal 5 5 0 0 13:4 15 2. Manchester City 6 4 2 0 20:6 14 3. Tottenham 6 4 2 0 12:5 14 4. Brighton 6 4 1 1 11:5 13 5. Chelsea 6 3 1 2 8:9 10 6. Liverpool 6 2 3 1 15:6 9 7. Brentford 6 2 3 1 15:9 9 8. Manchester United 5 3 0 2 5:7 9 9. Leeds 6 2 2 2 10:10 8 10. Fulham 6 2 2 2 9:9 8 11. Newcastle 6 1 4 1 7:6 7 12. Southampton 6 2 1 3 7:10 7 13. Bournemouth 6 2 1 3 5:18 7 14. Wolverhampton 6 1 3 2 3:4 6 15. Crystal Palace 6 1 3 2 7:9 6 16. Everton 6 0 4 2 4:6 4 17. Aston Villa 6 1 1 4 5:10 4 18. West Ham United 6 1 1 4 3:8 4 19. Nottingham 6 1 1 4 4:14 4 20. Leicester 6 0 1 5 8:16 1