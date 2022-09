Dvougólový Rashford zařídil Manchesteru United výhru nad Arsenalem

Fotbalista Manchesteru United Marcus Rashford (uprostřed) střílí gól do sítě Arsenalu v utkání 6. kola anglické ligy, 4. září 2022.

ČTK/AP/Dave Thompson

Londýn - Fotbalisté Manchesteru United pokračují ve vítězné sérii, v šestém kole anglické ligy zdolali vedoucí Arsenal 3:1. Dva góly a asistenci zaznamenal útočník Marcus Rashford. Arsenal po pěti výhrách poprvé ztratil body. Brighton porazil trápící se Leicester 5:2 a je na čtvrtém místě. Leicester stále čeká na výhru a je poslední.

Arsenal mohl na Old Trafford otevřít skóre, branka Martinelliho ze 12. minuty ale byla odvolána kvůli předcházejícímu faulu na Eriksena. Vedení se tak ujali domácí, ke konci druhé půle Rashford přihrál Antonymu a druhá nejdražší posila v klubové historii se prosadila hned ve svém prvním zápase po příchodu z Ajaxu Amsterodam.

Po hodině hry se londýnskému týmu podařilo vyrovnat, Jesus se sice ke střele nedostal, míč se ale odrazil k Sakovi a ten ho uklidil do branky. Remízový stav trval pouze šest minut, protože Fernandes skvělou přihrávkou za obranu našel Rashforda, který poslal domácí opět do vedení.

Anglický útočník se mezi střelce zapsal znovu v 75. minutě, kdy zakončil protiútok po přihrávce Eriksena. Rashford se trefil dvakrát v jednom utkání poprvé od 17. prosince 2020 a zápasu se Sheffieldem. "Rudí ďáblové" zvítězili počtvrté za sebou a jsou na pátém místě.

Leicester vstoupil do zápasu skvěle a vedl již po 52 sekundách, kdy Daka přihrávkou vyřadil celou obranu i gólmana Brightonu a Iheanacho zakončil do prázdné brány. Po čtvrthodině už ale po vlastním gólu Thomase a trefě Caiceda vedli domácí. Leicester ještě do přestávky vyrovnal, Tielemans vyslal z vlastní půlky balon za obranu, kterého se zmocnil Daka a skóroval.

Po změně stran už ale dávali góly jenom domácí. Další obrat zařídil v 64. minutě Trossard, který následně vybojoval i pokutový kop. Ten proměnil s přehledem Mac Allister a v nastavení přidal argentinský záložník ještě pojistku z přímého kopu.

Anglická fotbalová liga - 6. kolo:

Brighton - Leicester 5:2 (71. z pen. a 90.+7 Mac Allister, 10. vlastní Thomas, 15. Caicedo, 64. Trossard - 1. Iheanacho, 33. Daka), Manchester United - Arsenal 3:1 (66. a 75. Rashford, 35. Antony - 60. Saka).

Tabulka:

1. Arsenal 6 5 0 1 14:7 15 2. Manchester City 6 4 2 0 20:6 14 3. Tottenham 6 4 2 0 12:5 14 4. Brighton 6 4 1 1 11:5 13 5. Manchester United 6 4 0 2 8:8 12 6. Chelsea 6 3 1 2 8:9 10 7. Liverpool 6 2 3 1 15:6 9 8. Brentford 6 2 3 1 15:9 9 9. Leeds 6 2 2 2 10:10 8 10. Fulham 6 2 2 2 9:9 8 11. Newcastle 6 1 4 1 7:6 7 12. Southampton 6 2 1 3 7:10 7 13. Bournemouth 6 2 1 3 5:18 7 14. Wolverhampton 6 1 3 2 3:4 6 15. Crystal Palace 6 1 3 2 7:9 6 16. Everton 6 0 4 2 4:6 4 17. Aston Villa 6 1 1 4 5:10 4 18. West Ham United 6 1 1 4 3:8 4 19. Nottingham 6 1 1 4 4:14 4 20. Leicester 6 0 1 5 8:16 1