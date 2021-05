Brigádníci vyprošťují německé náhrobky navezené za Zubrnice na Ústecku

Brigádníci vyprošťují 27. května 2021 nedaleko skanzenu v Zubrnicích na Ústecku staré německé náhrobky z místa, kde dříve stával mlýn. V roce 1968 tam byly odvezeny z místního hřbitova, některé z nich by se tam mohly vrátit.

Zubrnice (Ústecko) - Dobrovolníci vyprošťují staré německé náhrobky z místa, kde stával mlýn nedaleko skanzenu v Zubrnicích na Ústecku. Odvezeny byly v roce 1968 ze zrušeného hřbitova. Půl století uvězněné pískovcové bloky s nápisy připomínající předválečnou historii Českého středohoří by se časem mohly vrátit na hřbitov ke kostelu Maří Magdaleny v Zubrnicích. ČTK to řekl Karel Konopka ze skanzenu.

K Lučnímu potoku, podél něhož jich stávalo až k soutoku s Labem 27, dnes poprvé přijeli brigádníci. Na zbořeništi mlýna se pustili do těžké práce. Odstranit museli nálety a postupně vyprošťovat kusy náhrobků. "Většinou náhrobky jsou někde poházené na povrchu, tady je vše zasypané zbytky mlýna, musí se odvalit kameny, očistit, přemístit," řekl ČTK Jakub Děd ze spolku Omnium, který se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek. Konopka jej oslovil před rokem . Kvůli epidemii se práce posunuly až na letošek.

Dva dny budou dobrovolníci prvního workcampu na místě. S těžkou prací pomáhají i ženy. "Na pár akcích spolku Omnium jsem už byla. Je to skvělé, protože člověk spojí lásku k historii s fyzickou prací, pořád jen nesedí v knížkách, ale třeba něco kope," řekla ČTK etnoložka a historička v pracovních rukavicích Kateřina Fuksová. "Dědictví českých Němců je velmi zajímavé, určitě by se na to měla víc zaměřovat pozornost," dodala.

Situace ohledně německých pomníků a hřbitovů se liší podle zájmu místních a samospráv. "Někde je situace nehezká, nikdo nemá zájem to řešit, náhrobky se likvidují, jinde mají i obecní úřady snahu něco udělat a obrací se na nás s žádostí o pomoc," uvedl Děd, jehož sdružení je v kontaktu s krajanskými spolky v Německu.

Se záchranou náhrobků ze zbořeniště mlýna v Zubrnicích začal už bývalý ředitel skanzenu František Ledvinka. "V 90. letech svépomocí několik náhrobků z tohoto místa odvezl, my ho budeme dnešním a pátečním nálezem doplňovat," řekl Konopka. Časem by na hřbitově u kostela mohlo vzniknout i pietní místo, které by zohledňovalo předválečnou historii Zubrnic.