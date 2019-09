Briefing žalobce Zemana ke kauze Čapí hnízdo - videopřenos

Brno - Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman svolal na dnešek tiskový briefing k vývoji v tzv. kauze Čapí hnízdo. ČTK bude z tiskové konference od 14:00 vysílat živé video. Podle pondělní informace Deníku N žalobce Jaroslav Šaroch změnil právní názor na kauzu a rozhodl se zastavit trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO), který v ní figuruje.

V souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo čelí Babiš od října 2017 obvinění z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Hrozí mu až desetileté vězení. Stíháni jsou i premiérova žena Monika, dcera Adriana Bobeková či švagr Martin Herodes. Policie navrhla letos v dubnu Šarochovi, aby Babiše i ostatní obžaloval. Premiér vinu dlouhodobě odmítá.



Podle pražského městského státního zastupitelství nelze odhadnout, jak dlouho nyní bude jeho šéf Martin Erazím studovat předložený spis. Materiál totiž obsahuje přes 20.000 stran. Jestliže Erazím dospěje k odlišnému právnímu názoru než Šaroch, může mu dát pokyn, aby ve věci rozhodl jinak. Vedle zastavení stíhání připadá v úvahu podání obžaloby, postoupení případu jinému orgánu nebo vrácení případu policii k došetření.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v úterním rozhovoru pro Deník N uvedla, že aktuálnímu postupu pražského městského státního zastupitelství v kauze Čapího hnízda nerozumí. Nejnovější vývoj v případu označila za rozpačitý a práci státních zástupců za nepochopitelnou a neuchopitelnou. Podle ní jde o špatný signál o stavu soustavy státního zastupitelství.



Šaroch případ dozoruje od začátku, v minulosti zamítl stížnosti Babiše a dalších proti stíhání jako nedůvodné. Vyhověl naopak stížnostem místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka i dalších tří lidí a jejich obvinění zrušil. Unie státních zástupců dnes zdůraznila, že Šaroch případ zpracovával čtyři roky, a že by měl tedy vysvětlit, jaké okolnosti ho vedly k aktuálnímu rozhodnutí.



Zastavit stíhání lze pouze z důvodů, které přesně vymezuje trestní řád - například pokud se daný skutek nepochybně nestal, pokud tento skutek není trestným činem nebo jestliže není prokázáno, že skutek spáchal obviněný. Mezi dalšími možnými důvody je nepřípustnost stíhání - mimo jiné proto, že je promlčené. Tato varianta by přicházela v úvahu, pokud by se Šaroch rozhodl změnit právní kvalifikaci skutku.



Loni státní zástupci zastavili stíhání u 814 obviněných, což představuje zhruba jedno procento stíhaných. Po pravomocném zastavení stíhání se do věci může v tříměsíční lhůtě vložit nejvyšší státní zástupce Zeman a zrušit usnesení jako nezákonné.