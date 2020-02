Briefing Petříčka k odeslání humanitární pomoci do Číny - video

Praha - ČTK bude dnes od 12:00 živě vysílat mimořádný briefing ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka k odeslání humanitární pomoci do Číny v souvislosti s bojem proti koronaviru. Prezident Miloš Zeman prostřednictvím svého kancléře ve středu oznámil, že požádá premiéra Andreje Babiše, aby pomoc do Číny přepravilo armádní letadlo.

Na palubě vládního speciálu by podle kancléře Vratislava Mynáře měl být materiál, který shromáždí dárci z krajů, od soukromých subjektů i firem. Vlastní sbírku organizuje i Pražský hrad. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky, její spolupracovníci a příspěvkové organizace podle Mynáře nakoupí hygienické prostředky jako dezinfekci a roušky.

Mynář předpokládá, že příští týden by mělo být k dispozici asi šest tun materiálu. Armádní stroj by měl pomoc přepravit do míst, kde budou nejvíce potřeba. Lokaci by měl zajistit ve spolupráci s čínskými úřady český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík.

Na palubě by měla být i humanitární pomoc z Třebíče a z Vysočiny. Dárci dali podle třebíčského starosty Pavla Pacala dohromady takřka 400 kilogramů zdravotnického materiálu včetně roušek a dezinfekce. O pomoc je požádalo čínské město I-čchang z provincie Chu-pej. Materiál si dnes převzala spediční firma, která ho doveze do Prahy. Do Číny by ho měl podle třebíčského starosty přepravit vládní speciál 18. února. Toto datum však kancléř Mynář ČTK nepotvrdil.

Připravuje se také oficiální pomoc České republiky. Podle ministra Petříčka (ČSSD) se za pět milionů korun nakoupí zdravotnický materiál, dalších pět milionů korun Česká republika daruje prostřednictvím Světové zdravotnické organizace (WHO).