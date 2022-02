Březinové se dařilo, ale Češi v krasobruslařské soutěži družstev končí

Peking - Eliška Březinová předvedla na zimních olympijských hrách v Pekingu životní krátký program, ale Češi v krasobruslařské soutěži družstev podle očekávání končí. Obsadili osmé místo. Do vedení se díky lepším výkonům v krátkém programu žen i volných jízdách mužů dostali Rusové. Po druhém soutěžním dnu vedou o tři body před výběrem USA a přiblížili se zopakování triumfu ze Soči 2014. Jsou jedinými evropskými zástupci ve finálové pětici, která pokračuje ve volných jízdách.

Pětadvacetiletá Březinová se při olympijské premiéře pokusila o obtížnější kombinaci než na nedávném ME, místo dvou trojitých toeloopů zařadila trojitý lutz s trojitým toeloopem. Udělala chybu, když se mezi skoky protočila na ledě, ale udržela se na jedné noze, takže kombinaci nepřerušila. Když k tomu přidala trojitý flip a dvojitý axel, dostala se poprvé v kariéře přes 60 bodů. Osobní rekord z ME si vylepšila o 1,43 bodu na 61,05.

"Poprvé na olympiádě a zajela jsme docela fajn program. Bylo to moc hezké. Sice tam byla chybička, ale na to, že to byla první jízda na olympiádě, můžu být spokojená," řekla Březinová Radiožurnálu.

V nabité konkurenci to stačilo na osmé místo a tato příčka patří českým krasobruslařům při premiéře v týmové olympijské soutěži i celkově. Získali za svá umístění 15 bodů a nechali za sebou týmy Německa a Ukrajiny, které jednu kategorii neobsadily, protože měly závodníky nakažené koronavirem. Na finále ztratili Češi sedm bodů.

"Chtěla jsme si to užít, předvést to nejlepší, co umím. Nejlépe to nejlepší, což se docela povedlo," řekla brněnská krasobruslařka, která nastupovala ke své jízdě již bez šance bojovat o český postup.

Březinová se teď bude chystat na individuální závod, který ji čeká až 15. února. "Mám devět dnů, takže budu trénovat, ale určitě budu mít i jeden den volna, protože nemůžeme jet bez pauzy. Nějaká regenerace proběhne. Budu prostě pilovat chybičky, aby tam nebyly," dodala Březinová.

Vedení po prvním soutěžním dnu už v ženách neudrželi Američané. Při účasti Kamily Valijevové se prakticky bojovalo jen o druhé místo a Karen Chenová selhala. Spadla při trojitém rittbergeru, nedotočila toeloop v kombinaci a skončila až pátá. Naopak patnáctiletá Ruska potvrdila svou dominanci a za čistý krátký program s trojitým axelem znovu dostala přes 90 bodů. Druhou Japonku Wakabu Higučiovou nechala za sebou o více než patnáct bodů.

O další úspěch pro ruský výběr se postaral mistr Evropy Mark Kondraťuk. V nejzranitelnější kategorii evropské velmoci ustál tlak, zajel výbornou volnou jízdu a ziskem 181,65 bodu skončil druhý. Ještě důležitější bylo, že za sebou nechal Američana Vincenta Zhou, který v sestavě USA vystřídal trojnásobného mistra světa Nathana Chena. Po jízdě s řadou chyb obsadil třetí příčku.

Volným jízdám kraloval Japonec Juma Kagijama. Osmnáctiletý úřadující vicemistr světa zajel famózně a známkou 208,94 bodu se jako třetí krasobruslař historie dostal přes 200 bodů. Před ním to dokázali jen Chen a dvojnásobný olympijský vítěz Juzuru Hanju. Kagijama dnes naznačil, že i on by se mohl zapojit do sledovaného boje o mužské olympijské zlato. Hanju se jako jediný z favoritů ani v jedné části týmové soutěže neukázal.

Japonsko se díky Kagijamovi na třetím místě přiblížilo na tři body druhým Spojeným státům americkým a především odskočilo čtvrté Kanadě na devět bodů. Má tak šanci získal v týmové soutěži první olympijskou medaili.

Rozhodne se v pondělí, kdy soutěž družstev vyvrcholí volnými programy sportovních dvojic, tanečních párů a žen.

Výsledky soutěže družstev v krasobruslení na ZOH v Pekingu

Ženy - krátký program: 1. Valijevová (Rus.) 90,18, 2. Higučiová (Jap.) 74,73, 3. Schizasová (Kan.) 69,60, ...8. Březinová (ČR) 61,05.

Muži - volná jízda: 1. Kagijama (Jap.) 208,94, 2. Kondraťuk (Rus.) 181,65, 3. Zhou (USA) 171,44.

Průběžné pořadí: 1. Rusko 45 b., 2. USA 42, 3. Japonsko 39, ...8. ČR 15 - nepostoupila do volných jízd.