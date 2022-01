Březinová je na ME po maximu v krátkém programu 13., jasně vede Valijevová

Tallinn - Krasobruslařka Eliška Březinová je po osobním rekordu v krátkém programu na mistrovství Evropy třináctá. Vede Kamila Valijevová, která jako první žena v historii překonala v krátkém programu 90 bodů. Její dvě krajanky ale upadly a očekávaný ruský trojblok v čele soutěže rozbila průběžně druhá Belgičanka Loena Hendrickxová.

Březinová do generálky na olympijské hry na rozdíl od jiných českých reprezentantů, kteří závodili ve středu, vstoupila jízdou bez větších zaváhání. Sice neměla úplně čistý výjezd z kombinace dvou trojitých toeloopů, ale předvedla vysoký trojitý lutz s rukama nad hlavou a bez problémů i dvojitý axel. Nějaké body ztratila kvůli nižší úrovni jedné z piruet, ale i tak ziskem 59,62 zlepšila o osm desetin své maximum z loňského mistrovství světa.

"Trošku mě mrzí drobná chybička v piruetě. Kdyby byla čtyřková, tak jsem překonala bodovou hranici šedesáti bodů. Chybělo opravdu málo. Ale mám opět nový osobní rekord, takže mohu být nesmírně spokojená," pochvalovala si Březinová ve vyjádření pro média.

Od elitní desítky ji dělí zhruba dva a půl bodu. Před sobotní volnou jízdou čeká Březinovou v pátek po dopoledním tréninku on-line zkouška z psychologie pro učitele. "Mohla jsem si ji přesunout až na konec semestru, ale to by zase znamenalo, že bych se musela učit na olympiádě. Vlastně jsem za to docela ráda, aspoň se budu soustředit na něco jiného než závod. Večer si dám možná ještě krátké opakování, ale asi už to nebudu přehánět," plánovala.

Elitní ruské svěřenkyně Eteri Tutberidzeové na rozdíl od ruských mužů a sportovních dvojic nebyly všechny suverénní. Obhájkyně bronzu Alexandra Trusovová upadla při trojitém axelu a úřadující mistryně světa Anna Ščerbakovová spadla při trojitém lutzu, který měla zařadit v kombinaci s trojitým rittbergerem.

Čest ruských závodnic tak zachraňovala patnáctiletá Valijevová a ujala se toho ve velkém stylu. Trojitý axel, trojitý flip a kombinaci trojitého lutzu s trojitým toeloopem zvládla bez sebemenšího zaváhání, podobně si vedla i při piruetách a krokové sekvenci a vlastní historické maximum v krátkém programu zlepšila o tři body na 90,45. Jen pět mužů ve středu získalo za svůj krátký program vyšší známku a to na rozdíl od dívek mohou zařazovat čtverné skoky.

Životní krátký program předvedla i Hendrickxová, která nastupovala jako poslední. Dvaadvacetiletá krasobruslařka byla pátá na loňském mistrovství světa a znovu ukázala, že patří k nejlepším závodnicím mimo tradiční velmoci. Osobní maximum si vylepšila o dva a tři čtvrtě bodu na 76,25 a vklínila se na druhé místo, z čehož měla nelíčenou radost. Před Trusovovou má náskok 1,12 bodu, před Ščerbakovovou více než sedm bodů. Na rozdíl od nich ale nemá v repertoáru čtverný skok, takže uhájit medailovou pozici pro ni bude těžké.

Večer se v Tallinnu rozdělí medaile po volných jízdách sportovních dvojic. O vylepšení patnácté pozice budou usilovat Češi Jelizaveta Žuková a Martin Bidař.