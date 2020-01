Březina si medaili z ME nechal utéct, klesl na sedmé místo

Štýrský Hradec (Rakousko) - Krasobruslař Michal Březina na medaili z mistrovství Evropy nedosáhl. Znovu nezvládl dobré postavení po krátkém programu a z vedoucí pozice se pokaženou volnou jízdou propadl na sedmou příčku. Ve Štýrském Hradci tak zopakoval umístění z loňského šampionátu v Minsku. Vyhrál Rus Dmitrij Alijev, který navázal na stříbro z ME 2018. Druhý český reprezentant Matyáš Bělohradský obsadil 20. příčku.

Ke zlatu měl Březina daleko, ale stříbro mohl na svém třináctém ME se standardním výkonem získat. Jeho medailový sen se však rozplynul hned při úvodních pokusech o čtverný salchow. Napoprvé mu z něj zbyly jen dvě otáčky, při druhém plánovaném pokusu upadl.

Pak improvizoval a místo trojitého axela šel na druhý čtverný salchow, ale znovu spadl. V rozjížďce přitom tento skok předvedl excelentně. "Problém byl na tom začátku, kdy jsem necítil úplně nohy pod sebou, byl jsem trošku rozhozený. Na konci už to bylo fajn, tak to jezdím v tréninku," řekl po závodě devětadvacetiletý český reprezentant. Před startem mu chyběla chvilka na úplně zklidnění.

Dobrou druhou polovinou programu na hudbu skupiny Beatles už body za techniku nemohl dohnat. Nakonec známkou 141,48 zaostal takřka o 26 bodů za osobním rekordem a měl jedenáctou volnou jízdu večera. Byla to jeho druhá nejhorší volná jízda v sezoně, jen na podzim na Americké brusli si vedl hůř. Na prosincovém mistrovství republiky získal o 23 bodů více. Jeho jediným velkým cenným kovem tak zůstal bronz z ME 2013.

Znovu ale skončil v první evropské desítce. "To už je pojedenácté, kdo to může říct?" poznamenal Březina, který mohl dát speciální dárek manželce k dnešním narozeninám. "Mám aspoň jednu medaili, za to mohu být rád. Dnešek mě mrzí, ale nic s tím nenadělám," doplnil krasobruslař, který získal zlato za triumf v krátkém programu. Po návratu do Los Angeles bude mít jiné starosti, protože každým dnem očekává narození dcery.

Zatímco Březinovi se nedařilo, Alijev, který se loni nedostal do ruské reprezentace, zajel životní program s třemi čtvernými skoky. Dvacetiletý Rus si o patnáct bodů vylepšil osobní rekord a vystřídal na evropském trůnu Španěla Javiera Fernándeze, který vyhrál posledních sedm ME, než ukončil kariéru.

Alijev zvítězil o více než 26 bodů před šestnáctiletým krajanem Arturem Danieljanem. Třetí skončil Morisi Kvitelašvili z Gruzie. Tomu Březinovo selhání zajistilo medaili, která mu mohla utéct o tři setiny bodu. Na čtvrté místo se z 11. místa po krátkém programu posunul sedmnáctiletý Ital Daniel Grassl. Ten skočil čtverný lutz, čtverný flip a čtverný rittberger a měl druhou nejlepší volnou jízdu.

Osmnáctiletý Bělohradský ve volné jízdě doplatil na chyby u posledního skokanského prvku. Ulétl mu salchow a vzápětí upadl po dvojitém toeloopu, který se pokoušel doplnit v kombinaci. "Myslím, že ten salchow byla spíš špatná náhoda. Pak jsem chtěl v kombinaci tím dvojitým toeloopem zachránit aspoň nějaké body a taky se to nepovedlo. Ale jinak jsem s volnou jízdou spokojený," řekl svěřenec někdejšího mistra Evropy Tomáše Vernera. Z 18. místa po krátkém programu si o dvě pohoršil a nezopakoval loňskou 19. příčku.

Sourozenci Taschlerovi na ME postoupili do finále tanečních párů

Sourozenecký pár Natálie a Filip Taschlerovi při debutu na seniorském mistrovství Evropy v krasobruslení postoupili do volných tanců. Čeští junioři dnes na šampionátu ve Štýrském Hradci obsadili v rytmickém tanci 17. příčku. Po první části soutěže těsně vedou francouzští favorité Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron. Soutěž tanečních párů vyvrcholí v sobotu.

Taschlerovi, kteří se připravují v Chicagu u italského trenéra Mattea Zanniho, zajeli energický tanec na muzikálové rytmy a zejména osmnáctiletá Natálie dala bezprostředně po skončení jízdy jasně najevo své nadšení. Známkou 62,53 si téměř o dva body vylepšili osobní rekord, který získali za rytmický tanec při třetím místě v podzimním závodu juniorské Grand Prix v Lake Placid.

"Ten výsledek je úplně úžasný. Moc jsme si to užili. Za mě zatím nejlepší jízda. Je to dobrý odrazový můstek na začátek," uvedl na svazovém facebooku dvacetiletý Taschler. Český pár porazil deset soupeřů a s přehledem se dostal do finálové dvacítky.

Ve volném tanci by mladí Češi rádi výkon z rytmického tance potvrdili a chtěli by další dobrý výsledek věnovat otci, který loni v létě zemřel. "Právě dnes by měl narozeniny," poznamenal Taschler.

Nečekaně vyrovnaný je zatím souboj o zlato. Vítězové posledních pěti evropských šampionátů Papadakisová a Cizeron známkou 88,78 zaostali o více než bod za osobním rekordem a tlačí se na ně Rusové Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov. Úřadující vicemistři světa si vylepšili osobní maximum o 2,64 bodu a v rytmickém tanci zaostali za francouzskými krasobruslaři o pouhých pět setin bodu.

Rozdíl před volným tancem je zanedbatelný, ale Papadakisová se Cizeronem zůstávají favority, protože mají zhruba o šest bodů lepší osobní rekord. Na obhajobu bronzové medaile útočí Italové Charlene Guignardová a Marco Fabbri, kteří se prosadili na průběžné třetí místo o bod před loňské vicemistry Evropy Alexandru Stěpanovovou a Ivana Bukina z Ruska.

ME v krasobruslení ve Štýrském Hradci:

Muži - konečné pořadí: 1. Alijev 272,89 bodu, 2. Danieljan (oba Rus.) 246,74, 3. Kvitelašvili (Gruz.) 246,71, 4. Grassl 244,88, 5. Rizzo (oba It.) 237,01, 6. Vasiljevs (Lot.) 232,67, 7. Březina 231,25, ...20. M. Bělohradský (oba ČR) 190,54.

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 88,78 bodu, 2. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 88,73, 3. Guignardová, Fabbri (It.) 84,66, 4. Stěpanovová, Bukin 83,65, 5. Zagorská, Guerreiro (všichni Rus.) 75,10, 6. Fearová, Gibson (Brit.) 74,26, ...17. Taschlerová, Taschler (ČR) 62,53.