Březina plynule přešel do role trenéra, v Kalifornii plánuje zůstat

Praha - Nyní už bývalý krasobruslař Michal Březina i po skončení kariéry zůstane v Kalifornii, kam v létě 2016 přišel za trenérem Rafaelem Arutjunjanem. V jeho týmu plynule přešel z role závodníka do pozice trenéra. Když se rozkřiklo, že ukončil dlouholetou aktivní kariéru, nabídky na spolupráci začaly přibývat.

Březina v kalifornském Irvine žije s manželkou Danielle a dvouletou dcerou Nayou Rose. "Stěhování žádné neplánuju. Už od toho, co začal covid, jsem začal pomáhat Rafaelovi s trénováním. Teď jsem převzal některé ty mladší děti a pár závodníků, které jsem trénoval předtím, jsem začal trénovat naplno. Nemám důvod se někam stěhovat," řekl dnes novinářům při on-line tiskové konferenci.

Jeho trenérská kariéra vyplynula ze situace. Nejdříve svému kouči pomáhal, když ostatní bruslaři potřebovali něco ukázat. "Rafael to nemůže ukázat až tak dobře, jako to mohl ukázat Nathan (Chen) nebo já. Od toho to nějak vyplynulo. Čím víc jsem mu pomáhal, tím víc ti závodníci chtěli, abych je trénoval, abych jim dával nějaké lekce. Převzal jsem tady roli takového asistenta," popisoval.

Má pestrou klientelu od čtyřletých dětí až po seniorské závodníky s ambicemi závodit na mezinárodních akcích. Chce pomáhat, aby se další krasobruslaři prosadili díky tréninkové filozofii, která Chena dostala ke třem světovým titulům i olympijskému zlatu. A prospěla i Březinovi v posledních šesti letech kariéry.

V té době byl jako šestadvacetiletý krasobruslař už velmi zkušený, přesto se dozvěděl něco úplně nového. "Před tím, než jsem jel sem, jsem moc nevěděl, co je to strategie. Nikdy jsem netrénoval tak, že bych mohl změnit program před rozjížďkou nebo i po rozjížďce. Třeba pro Nathana není problém si přehodit skoky během deseti minut. Trénuje jinak, než jsem trénoval já," vyprávěl. Zpětně si uvědomuje, že při řadě závodů mu mohla změna strategie pomoci. "Viz poslední mistrovství Evropy. Kdybych nejel čtveráka v krátkém programu a zajel ho čistě, tak bych asi medaili měl," litoval.

Také by více spolupracoval s psychologem. "Myslím, že kdybych dělal s mentálním koučem už dřív a možná od malička, tak by možná některé ty závody vypadaly jinak," uvažoval Březina, který se dlouhodobě držel zejména mezi evropskou špičkou, ale jeho jedinou medailí byl bronz z ME 2013. Když v roce 2010 v dospělém krasobruslení začínal, spolupráce s mentálními kouči nebyla zdaleka tak běžná jako nyní. Jakékoliv psychické problémy se braly jako závodníkův nedostatek.

Březina patří do úspěšné české krasobruslařské rodiny. Jeho otec Rudolf je trenér a na vrcholné scéně závodí i jeho sestra Eliška, která se rovněž dostala na letošní olympijské hry. Na bruslích už stála i jeho malá dcera. "Jestli bude bruslit, to bude záležet na ní. Já ji do toho určitě nutit nebudu. Když ji to bude bavit a bude mít z toho radost, tak já jsem na zimáku celý den," poznamenal. S manželkou hlavně chtějí dceru vést ke sportu obecně. "Budeme se ji snažit naučit, aby věděla, že sportování je zdravá věc. Že by člověk měl sportovat, i když je to jenom pro zábavu. Aby uměla bruslit, plácnout raketou do balonu, kopnout do balonu," dodal.