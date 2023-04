Březen byl historicky třetí nejlepší měsíc pro prodejce elektromobilů

Celkem 589 plně elektrických osobních vozidel se v letošním březnu zaregistrovalo do provozu v České republice. Je to historicky třetí nejlepší výsledek. Vyplývá to z čerstvé statistiky Svazu dovozců automobilů.

Absolutního rekordu – 1127 kusů bylo dosaženo v prosinci roku 2020. Tehdy se statistikou zahýbal počin automobilky Škoda, když její dealeři zaregistrovali do provozu 873 Enyaqů. Tehdy však šlo do jisté míry o umělé číslo, protože tyto vozy nebyly určeny pro koncové zákazníky.

Vloni v červnu pak úřady vydaly registrační značky přesně šesti stovkám elektromobilů. I tehdy byl podíl domácí automobilky na celkovém výsledku více než padesátiprocentní.

Nyní v březnu byla ovšem Škoda Auto v segmentu prodeje osobních elektromobilů na našem trhu až dvojkou. Prodala sice 143 vozů Enyaq iV, ale úspěšnější byla Tesla. Ta svých vozů zaregistrovala 159. S poměrně velkým odstupem bral třetí místo korejský Hyundai. Ten zákazníkům předal 53 vozidel s bateriovým pohonem.

Potěšitelné je, že na rostoucím trhu stoupl podíl „čistých elektromobilů“ na 2,63 procenta. Solidní březnový výsledek zaznamenaly také plug-in hybridy. I jejich podíl se přiblížil k hranici dvou procent (přesně 1,81 procenta za 404 předaných kusů).

Autonaelektřinu.cz