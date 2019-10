Brexitová jednání dohodu nepřinesla, pokračují dál

Brusel/Londýn - Noční brexitová jednání v Bruselu nepřinesla uzavření dohody o vystoupení Británie z Evropské unie. Médiím to sdělily zdroje blízké vyjednávání. Rozhovory budou pokračovat i během dneška. Země EU však původně chtěly mít již dnes hotovou dohodu v ruce, aby ji mohly připravit ke schválení na čtvrtečním unijním summitu.

Podle zdroje listu Financial Times se vyjednávání protáhlo do 1:30 dnešního rána a "přineslo pokrok". Všechny sporné body se však vyřešit nepodařilo a týmy obou stran se opět scházejí hned ráno.

Šéf toho unijního Michel Barnier v úterý zástupcům členských států řekl, že stále čeká na právně závazné návrhy Londýna v několika klíčových otázkách. Brusel nebyl spokojen s tím, jak si britská strana představovala budoucí celní postavení Severního Irska a kontroly zboží proudícího mezi Británií a EU.

Deník The Guardian sice v úterý večer uvedl, že otázka cel byla vyřešena a dohodu bude dnes možné zveřejnit, zdroje dalších médií však hovořily o trvajících neshodách. Podle Barnierova dřívějšího prohlášení měl Londýn splnit i další podmínky unie. Brusel například chtěl, aby kontrola dodržování hraničního režimu spadala do pravomocí unijního soudu. Nelíbily se mu také četné celní výjimky pro malé a střední firmy, kterých je v Severním Irsku většina.

Pokud by dohoda byla hotova ještě dnes, mohli by ji teoreticky schválit lídři unijních zemí na dvoudenní vrcholné schůzce začínající ve čtvrtek. Ve hře je také svolání mimořádného summitu, pokud by se jednání protáhla do příštího týdne. Většina zemí EU se vyslovila pro možný další odklad brexitu, o který však britský premiér Boris Johnson nechce požádat, ačkoli odchod bez dohody zakazuje zákon schválený v září parlamentem.