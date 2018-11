Londýn - Součástí brexitové dohody bude možnost setrvání celé Británie v celní unii, takže Brusel nebude vyžadovat takzvanou irskou pojistku, která by zabránila vzniku tvrdé hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Dnes to napsal deník The Sunday Times. Úřad britské premiérky Theresy Mayové podle agentury Reuters označil novinovou zprávu za spekulaci.

EU považuje otázku irských hranic za klíčovou, proto chce v brexitové dohodě zajistit volný pohraniční režim. V rámci pojistky dosud navrhovala, aby Severní Irsko setrvalo v celní unii s EU, zatímco zbytek Spojeného království by součástí společného celního prostoru nebyl. Toto řešení se ale nelíbí Londýnu, neboť by to znamenalo celní rozdělení země.

Reuters již v pátek informoval o tom, že EU nově navrhla pojistku rozšířit na celé Británie, což by Londýnu uvolnilo prostor pro dojednání obchodních pravidel. Podle The Sunday Times se zachování celní unie s Británií stane součástí brexitové dohody. V dohodě bude také klauzule o vystoupení z celní unie, což by britské premiérce Therese Mayové poskytlo argumenty, aby mohla přesvědčit odpůrce v řadách své Konzervativní strany.

Spekuluje se, že někteří ministři, jako je například ministr pro brexit Dominic Raab, by bez časového omezení britského setvrvání v celní unii rezignovali.

Kabinet Mayové se podle zmíněného britského deníku v úterý sejde, aby o plánu jednal. Premiérka věří, že do pátku se podaří učinit dostatečný pokrok v brexitových jednáních, aby EU mohla svolat mimořádný summit. The Sunday Times dále uvedl, že přípravy dohody jsou mnohem dál, než je dosud známo.

"Je to všechno spekulace," uvedl v komentáři úřad Mayové. Ten dodal, že premiérka se jasně vyjádřila, když řekla, že jednání postupují dobrým směrem a že je prozatím hotovo 95 procent dohody mezi EU a Británií.