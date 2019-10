Brexit změní obchodování s Velkou Británií

Odchod Velké Británie se v mnoha očích proměnil v nekonečnou mýdlovou operu. Sázky ve hře o brexit však jsou přeci jen velké. I přes značnou míru nejistoty a váhání jsou základní fakta jasná – brexit změní způsob, jakým se obchoduje mezi Českou republikou a Velkou Británií. A na tyto změny je třeba se připravit.

Velká Británie opustí Evropskou unii 31. října 2019. Datum bylo určeno rozhodnutím Evropské rady poté, co Britové na jaře požádali o odklad. Čas poskytnutý na schválení dojednané brexitové dohody se ale krátí a zřejmě ani střídání na pozici britského premiéra politickou krizi ve Westminsteru neukončilo. Spíše naopak, jak ukázalo zářijové dění v britském parlamentu. Brexit znamená změny, a ty pocítí nejvíce běžní občané a firmy. Jejich rozsah a konkrétní podobu určí to, jestli se nakonec podaří sjednat výstupovou dohodu, či zda nastane tzv. tvrdý brexit. (viz Dvě varianty brexitu). Nejistota, co a kdy bude, je zatím hlavním důvodem, proč mnoho firem přípravy na brexit odkládá. Odmítají investovat peníze do něčeho, co ani nastat nemusí. Jenže tato taktika by se mohla vymstít.

MPO je připraveno pomoci

Brexit postihne ty, kdo přímo obchodují s Velkou Británií, stejně jako ty, kteří mají britské subjekty v dodavatelských řetězcích nebo spoléhají na britské subdodávky do výrobků pro země, s nimiž má EU sjednané obchodní dohody. Brexit zasáhne i poskytovatele a příjemce služeb, ty, kteří vysílají své zaměstnance do Velké Británie, zájemce o tendry v Británii či ty, kdo spoléhají na certifikáty vydané britskými zkušebnami. Ti všichni se budou muset vyrovnat s důsledky brexitu, pokud Britové skutečně opustí EU bez dohody 31. října 2019.

Velká Británie je pro české firmy 5. nejdůležitější exportní destinace. Každý rok mezi Českou republikou a britskými ostrovy putuje zboží a služby v hodnotě zhruba 300 miliard korun. Dá se tedy očekávat, že česká ekonomika dopady brexitu pocítí. Obzvláště zranitelné mohou být malé a střední podniky a firmy, které nemají zkušenost s obchodem mimo EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), ať už brexit dopadne jakkoliv, reaguje proto s předstihem a připravilo celou řadu informačních zdrojů a nabízí svou asistenci (viz Jak se připravit na brexit?).

Na stránkách MPO je dostupný přehledný Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu, kde firmy zjistí, co znamená brexit právě pro jejich podnikání. Brexit v kostce nabízí informační stránka www.businessinfo.cz/ brexit, kde jsou připraveny nejdůležitější informace, užitečné odkazy, kalendář akcí a záznamy z dřívějších seminářů. MPO rovněž nabízí individuální asistenci, firmy mohou své případy konzultovat přes brexit@mpo.cz nebo Zelenou linku pro export 800 133 331.

O odchodu přímo na veletrhu

Mezinárodní strojírenský veletrh je příležitostí, kde téma brexitu jako výzvy pro český zahraniční obchod nesmí chybět.

Na stánku MPO v České národní expozici The Country for the Future budou připraveny informační materiály. V úterý 8. října 2019 bude možné debatovat o brexitu jak na teritoriálním semináři pořádaného agenturou CzechTrade, tak během odpoledne, kdy budou zástupci MPO a Generálního ředitelství cel přítomni v prostoru České národní expozice.

Navzdory ubíhajícímu času je stále politické řešení přesto možné a odchod Británie podle podmínek výstupové dohody zůstává jednoznačnou prioritou České republiky. To však neznamená, že by přípravy na nepříznivý scénář odchodu bez dohody měly být zanedbávány. MPO doporučuje minimálně prověřit své dodavatelské řetězce a zjistit, jak splnit veškeré celní, regulatorní a administrativní požadavky obchodování s Velkou Británií jako třetí zemí.

Dvě varianty brexitu Varianta 1 Spořádaný brexit: pro firmy neznamená žádnou změnu – nadále budou platit pravidla vnitřního trhu a nové podmínky obchodu nastaví až obchodní dohoda EU s Velkou Británií. Varianta 2 Tvrdý brexit: znamená zásadní změnu pravidel obchodování. Obchod s Velkou Británií se bude podobat tomu s USA či Indií a bude třeba počítat se cly, kontrolami na hranicích či změnami v regulatorní oblasti.

Jak se připravit na Brexit? SEMINÁŘ DOING BUSINESS – VELKÁ BRITÁNIE A FRANCIE KDY? 8. 10. 2019 od 9:00 KDE? Výstaviště Brno, Regionální hospo- dářská komora, Výstaviště 405/1, Brno REGISTRACE skrze přihlašovací formulář KONZULTACE NA MSV KDY? 8. 10. 2019 od 13:30 KDE? Výstaviště Brno, pavilon Z, Česká národní expozice The Country For The Future, stánek MPO REGISTRACE na brexit@mpo.cz INDUSTRY DAY – OPATŘENÍ NA BRITSKÝCH HRANICÍCH PRO PŘÍPAD NO DEAL BREXITU KDY? 17. 10. 2019 KDE? Budova Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha Detaily akce budou upřesněny INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE V KLIENTSKÉM CENTRU PRO EXPORT KDY? 18. 10. od 10 hod KDE? CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2 REGISTRACE na kcexport@business- info.cz nebo brexit@mpo.cz