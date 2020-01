Brexit? Už ať je to za námi, říkají Britové v Bruselu

Brusel - Když dnes, po více než třech letech hádek, vyjednávání a odkladů, konečně nastal poslední den členství Británie v Evropské unii, v jejím bruselském srdci to není vůbec znát. Oslavy ani tryzny se nekonají a z místních Britů promlouvá spíše únava než obavy z toho, co nastane po brexitu. Shodují se však na jedné věci: už ať je to za námi.

Několik tisíc britských zaměstnanců unijních institucí vyrazilo dnes do práce s vědomím, že ačkoli od soboty nebudou občany EU, prakticky se pro ně nic nezmění.

"Tři roky jsme nevěděli, na čem jsme, a to bude pokračovat dál. Dneska budou brexitáři slavit, ale zítra zjistí, že se nic nestalo. Zpátky už to vzít nejde, ale bojím se, že to odcházení ještě několik let zabere," říká zaměstnanec jednoho z unijních úřadů Mathew Barr. Jako většina Britů v Bruselu odchod své země z EU nevítá, ale nehodlá mu svůj život nijak přizpůsobovat. Ani dnes, ani v budoucnu.

Pro Brity usazené v EU budou od soboty i po skončení přechodného období na konci roku platit stejná práva jako dnes. O práci v institucích EU nepřijdou a budou moci dále trvale žít v Bruselu nebo v dalších evropských městech.

Zatímco britští europoslanci, ministři či diplomaté mají svá poslední jednání v orgánech EU již za sebou, u unijních budov stále ještě vlají britské vlajky. Evropský parlament se rozhodl, že je spustí po půlnoci, bez veškeré pompy, a jednu z nich pak umístí do muzea evropské historie. Jedním z mála Britů, kteří přijeli vyjádřit svůj nesouhlas s brexitem přímo do Bruselu v den odchodu Spojeného království z evropského bloku, je Tim Williams. Třicátník z Walesu odpoledne postával s vlajkou svého kraje a EU pod stožárem, na němž v lednovém bruselském větru dovlával prapor britský.

"Kéž by se tady mohla ta vlajka znovu objevit. Věřím, že až za pět let skončí (premiérovi Borisi) Johnsonovi mandát, další vláda vypíše nové referendum a my vstoupíme zpátky," doufá Williams, který prý nemohl svůj poslední den v roli občana EU strávit doma. Do Walesu se vrátí až v neděli, až zapije smutek z brexitu v bruselských hospodách.

Další proevropsky smýšlející Britové v Bruselu nevidí situaci tak růžově, ale věří, že se jejich země udrží unii co nejblíže.

"Nemůžeme přece říkat, že je nám bližší Amerika. Ať chceme nebo ne, jsme svázaní s Evropou. To je naše budoucnost," hřímá v jedné z britských hospod muž, který se představil jako Tony. Vzápětí si ale dává prst na pusu a ukazuje na ceduli na dveřích. Hostinský tam varuje, že kdo bude v jeho lokále mít potřebu mluvit o brexitu, dostane dvacetiprocentní přirážku. Dokonale tím vystihuje náladu Britů v Bruselu.