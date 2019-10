Brexit se znovu odkládá, Johnson usiluje o prosincové volby

Londýn/Brusel - Britský odchod z Evropské unie se takřka jistě tento čtvrtek neuskuteční poté, co se dnes členské země EU dohodly na podobě nového odkladu brexitu, kterou následně schválil také Londýn. Novým termínem je 31. leden 2020, přičemž Británie může evropský blok opustit i dříve, pokud budou ratifikovány podmínky odchodu. Po problémech s prosazením "rozvodové" dohody v britské Dolní sněmovně premiér Boris Johnson opět usiluje o vyvolání předčasných voleb, dnes ale tento postup v dolní komoře parlamentu neprosadil.

Odklad brexitu o další tři měsíce v Bruselu schválili velvyslanci 27 zemí EU. "Rozhodnutí by mělo být formálně potvrzeno písemnou procedurou," oznámil dopoledne předseda Evropské rady Donald Tusk s odkazem na písemný souhlas lídrů jednotlivých států, kteří musejí odklad stvrdit. Očekává se, že tak učiní nejdříve v úterý.

Brzké zahájení tohoto procesu večer ohlásil Tuskův mluvčí poté, co britský premiér v dopise šéfovi Evropské rady potvrdil souhlas Londýna s dojednaným odkladem. Johnson se sice chtěl tomuto scénáři vyhnout, podle zákona z minulého měsíce ale neměl na výběr. O tříměsíční odklad musel 19. října požádat, ačkoli v září uvedl, že by radši byl "mrtvý ve škarpě", než aby učinil tento krok.

Unijní země dnes odsunutí termínu brexitu podmínily tím, že Británie bude "v době trvání odkladu jednat konstruktivně a zodpovědně" a bude plnit všechny závazky členského státu. Přijatý text výslovně zmiňuje povinnost jmenovat nového evropského komisaře, s čímž dosud Londýn nepočítal. Pokud Británie schválí dohodu o podmínkách brexitu, bude moci EU opustit i před nejzazším termínem, což platilo i dosud.

Johnson v dopise Tuskovi napsal, že se obává, že současný britský parlament by nikdy brexitovou dohodu neratifikoval, a proto usiluje o předvánoční parlamentní volby. Dolní sněmovna přitom minulý týden v principu podpořila prováděcí zákon k upravené "rozvodové" dohodě, vláda ale jeho schvalování pozastavila, protože poslanci chtěli na jeho projednání více času než navrhované tři dny.

Johnsonova snaha o rozpuštění parlamentu je zatím neúspěšná. I při dnešním třetím pokusu příslušný návrh nezískal potřebnou podporu dvou třetin Dolní sněmovny. Britská vláda se nyní bude snažit tuto podmínku obejít předložením stručného zákona, jehož prostřednictvím lze předčasné volby vyvolat hlasy prosté většiny zákonodárců. Ani tou však vládní Konzervativní strana v dolní komoře parlamentu nedisponuje.

Podle britských médií bude návrh zákona poslancům předložen už v úterý. Spekuluje se o tom, že by jej mohli podpořit opoziční liberální demokraté a také Skotská národní strana (SNP). Tyto strany mimo jiné požadovaly, aby byl definitivně stažen prováděcí zákon k brexitové dohodě, který vláda plánovala v případě dnešního úspěchu znovu projednávat. Downing Street ale po hlasování slíbila, že opatření se už před volbami na program Dolní sněmovny nedostane. Teoreticky by vládě k prosazení jejího záměru stačily hlasy 35 zástupců SNP.

Johnson před poslanci prohlásil, že prosincové volby by přinesly okamžik pravdy a umožnily by "dotáhnout brexit do konce". Z dnešního průzkumu agentury YouGov ale vyplývá, že vystoupení Británie z Evropské unie k novému lednovému termínu očekává pouze 23 procent Britů. Stejná část respondentů označila za nejpravděpodobnější scénář brexit po 31. lednu 2020 a podle dalších 22 procent Británie z EU vůbec neodejde.