Brexit se vznáší i nad českou školou v Londýně, výuku neovlivnil

Londýn - Necelý den poté, co v centru Londýna utichly oslavy brexitu, se chodbami gymnázia v nedalekém Islingtonu rozléhá zvuk české lidové písně Černé oči jděte spát. Zpívá ji asi 25 žáků České školy bez hranic (CSWBL), jejíž kolektiv učitelů a dobrovolníků o sobotách učí děti českých usedlíků číst a psát v češtině nebo například dějepis. Lidé zde zpravodaji ČTK řekli, že odchod Británie z Evropské unie výuku nijak neovlivnil, oni sami se však s brexitem stále vyrovnávají.

"To zklamání tam pořád někde v pozadí je, ale teď je to spíš očekávání, jestli se to podaří vyřešit nějak racionálně a konstruktivně," říká jedna z šesti členů školního výboru Dagmar Kraftová. Rodačka z Kolína žije v Londýně skoro 20 let, pracuje tam jako školící manažer v americké technologické firmě IBM a narodily se jí tam obě dcery, z nichž ta starší je absolventkou CSWBL.

Tento projekt se za více než deset let fungování vyvinul z "malého výtvarného kroužku" pro děti v předškolním věku do vzdělávacího programu, který do jisté míry kopíruje základní školy v Česku. Česko-britské děti jsou zde rozděleny do klasických ročníků, přičemž těm nejstarším je 15 let. Deváťáci například tuto sobotu na hodině dějepisu probírali vládu Marie Terezie, zatímco ti nejmenší pilovali četbu s dobrovolníky z řad rodičů.

Podle Kraftové se tento víkend výuka v ničem nelišila od těch předchozích, kdy ještě Británie byla členem EU. Nakonec se ale přece jen jedna novinka najde, neboť úplnou premiéru zažila v sobotu divadelní dílna pro dospělé. Sešlo se na ní asi deset zájemců a hodina začala představováním. První na řadě byla Romana, která prý po 15 letech života v Británii zažívá v souvislosti s brexitem krizi identity a skrze divadlo by se chtěla vrátit ke svým kořenům.

Nikdo z dalších Čechů ve třídě podobné pocity nezmínil, podle Veroniky, která na chodbě pomáhala dětem s četbou, ale situaci stejně prožívá mnoho lidí v jejím okolí. "Já jsem teda rozhodně smutná... Někdo je zas po těch čtyřech letech (od referenda o brexitu) v takové agónii," uvedla matka dvou dětí, která do Británie přišla před deseti lety.

Nikdo z těch, kdo mluvili se zpravodajem ČTK, nevnímá brexit pozitivně. Zaměstnanec americké banky Citibank Jan, který pochází z Liberce, jej považuje za krajně neracionální krok. Ekonomická rizika podle něj Britové vnímají "dost naivně". V posledních letech ve svém prostředí pozoruje odliv Evropanů, které nahrazují zejména imigranti z Číny. Platy v bankovním sektoru už podle něj nejsou pro Francouze či Španěly tak atraktivní jako dříve.

Odliv českých usedlíků lidé z CSWBL zatím nevidí. Úbytek studentů se v tuto chvíli nerýsuje, problém by ale mohl nastat na straně učitelů. "Spoléháme na fungování Erasmu (studijního programu EU, pozn. ČTK), protože nám sem chodí stážisti pomáhat s výukou," vysvětluje Kraftová.

Loni na jaře byl prý kvůli nejistotě kolem brexitu zájem studentů výrazně slabší, aktuálně tak stálý učitelský sbor doplňují pouze dvě stážistky. Jednou z nich je studentka učitelství Marie. Otázka na prožitek páteční brexitové noci ji rozesmála, načež popsala situaci v místní rodině, u které v těchto dnech bydlí: "Tatínek jenom zkonstatoval, že je to smutné a šel v deset hodin spát."

Nejmladší žáky české školy pochopitelně politický vývoj v Británii nijak nezatěžuje a na jejich odpoledním hudebním kroužku panovala zcela odlehčená nálada. Podle ředitelky CSWBL Ivony Klemensové ale zhruba od věku deseti let už děti o brexitu vědí. V domácnostech se o tom prý mluví, protože rodičovské páry jsou často smíšené.

V osmém ročníku české školy na konci sobotního vyučování zvedla ruku nejméně polovina žáků při otázce na to, zda někdy brexit probírali s kamarády nebo v rodině.

V osnovách místních středních škol ale podle Kraftové téma Evropské unie nefiguruje. Učitelé prý nesmějí ani v nejmenším dávat najevo, jaké jsou jejich politické preference. Na škole ve čtvrti Notting Hill, kam chodí její 16letá dcera Isabella, to ale v prosinci mohli udělat studenti. Zároveň s parlamentními volbami, které s příslibem dokončení brexitu vyhrála Konzervativní strana premiéra Borise Johnsona, se zde konalo studentské hlasování. Jednoznačným vítězem prý byli Liberální demokraté, tedy nejvýraznější zastánci členství Británie v EU.