Brexit podle studie zasáhl londýnskou City mnohem více, než se čekalo

Londýn - Více než 400 finančních firem v Británii přesunulo své aktivity, zaměstnance a celkový majetek přes jeden bilion liber (30 bilionů Kč) kvůli brexitu do zemí Evropské unie. A tato čísla se zřejmě ještě zvýší. Vyplývá to ze studie institutu New Financial.

"Myslíme si, že je to podhodnocené a očekáváme, že ta čísla se časem zvýší: jsme teprve na konci začátku brexitu," uvádí se ve studii.

Až 7400 pracovních míst se přesunulo z Británie nebo bylo vytvořeno v nových centrech v EU, uvádí studie. Přesun některých zaměstnanců však byl odložen kvůli omezení cestování v reakci na pandemii nemoci covid-19, upozornila agentura Reuters, která se odvolává na informace od bankéřů.

Celkem se podle studie uskutečnilo 440 přesídlení, což je více, než se čekalo a výrazně nad odhadem z průzkumu New Financial uskutečněného v roce 2019, který počítal s 269 přesuny. Podle New Financial je možná reálné číslo ještě vyšší a přesahuje 500. Nejvíce ze změn působiště firem těžil Dublin, následovaly Paříž, Lucemburk, Frankfurt nad Mohanem a Amsterodam.

Banky přesunuly nebo přesouvají z Británie do EU majetek za více než 900 miliard liber. Pojišťovny a správci aktiv více než 100 miliard liber.

New Financial očekává, že z dlouhodobého hlediska se nejvíce aktiv přesune do Frankfurtu, zatímco z přesunu pracovních míst nejvíce vytěží Paříž. Amsterodam pak překonal Londýn a je od ledna největším centrem obchodů s akciemi v Evropě.

Studie také předpokládá, že 300 až 500 menších finančních firem z EU by si mohlo otevřít v Británii stálou kancelář. Dosavadní předpovědi však odhadovaly, že si kancelář může otevřít až 1000 firem.

Přímý přístup na trh finančních služeb nebyl zahrnutý do obchodní dohody, která platí mezi Británií a EU od ledna. A podle studie není pravděpodobné, že by se tuto situaci podařilo změnit.

Londýnské finanční centrum City v dohledné době zůstane dominantním finančním centrem v Evropě. Jeho vliv se však sníží, což podle studie může mít za následek snížení ročního přebytku obchodu se službami Británie s EU o 26 miliard liber.