Brexit komplikuje přesun ohrožených druhů zvířat z britských do evropských zoo

Londýn - Chovatelské programy určené k záchraně kriticky ohrožených druhů zvířat komplikuje brexit. Zoologické zahrady varují, že jim byrokracie způsobená odchodem Spojeného království z Evropské unie brání v přesunu zvířat, jako jsou nosorožci a žirafy, napsal list The Guardian.

Před 31. prosincem 2020 se za rok uskutečnilo průměrně asi 1400 transferů mezi Británií a ostatními zeměmi EU. Po brexitu v roce 2021 jich však bylo jen 56 a letos jich bylo zatím 84, uvedla Britská a irská asociace zoologických zahrad a akvárií (BIAZA).

Vysoce postavená manažerka z této asociace Nicky Needhamová řekla, že existuje více než 400 evropských programů pro ohrožené druhy. Britské zoologické zahrady a akvária se podle ní podílejí na přibližně čtvrtině z nich.

Jeden z programů na záchranu kriticky ohroženého druhu nosorožce dvourohého východního má 87 zvířat, z nichž asi 39 je v britských zoologických zahradách. "Jejich ztráta by ohrozila životaschopnost populace a zastavila by reintrodukci do východní Afriky," řekla Needhamová.

Jedním z důvodů nižšího počtu transferů zvířat mezi britskými a evropskými zoologickými zahradami je i nařízení o zdraví zvířat, které začalo platit v roce 2021. Směrnice stanoví pravidla pro kontroly při dovozu do zemí EU.

Mnohé z těchto kontrol musí být prováděny na speciálních stanovištích na hranicích, obvykle je zřizují soukromé podniky. Několik jich existuje na letištích v EU, ale ve francouzských přístavech není zatím žádné, což prakticky znemožňuje dovoz jakýchkoli velkých zvířat.

Několik málo zvířat, která byla úspěšně převezena do evropských zoologických zahrad, cestovalo v letadlech. Jedním z nich byl Sammi, margay neboli ocelot dlouhoocasý, který se narodil v malé zoologické zahradě Shaldon Wildlife Trust v Devonu na konci roku 2020. Margayové pocházejí ze Střední a Jižní Ameriky, ale kvůli nelegálnímu lovu je Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) zařadil mezi ohrožené druhy.

V Evropě jich žije 45, přičemž chovných párů je pouze šest. Sammi tedy po dosažení věku deseti měsíců, kdy margayové opouštějí své matky, měl odjet do berlínské zoo, kde měl vytvořit pár se samicí z Francie.

"Před brexitem by to nebyl problém," řekl šéf zoo Zak Showel. "Trvalo by měsíc nebo dva, než by se zorganizovalo, aby zvíře vyzvedla specializovaná přepravní společnost. Tohle trvalo šest měsíců," dodal.

Podle Showela je nesmírně důležité, aby u druhů, které mají málo žijících zástupců, byla možnost zvířata jednoduše přesouvat a zakládat nové páry. Jinak je možné, že se přestanou rozmnožovat.

Proces také komplikují různá zdravotní osvědčení, která musí zoologické zahrady před vývozem zvířete sehnat. Zvýšily se také náklady, protože specializované přepravní společnosti nemohou jezdit se svými vozidly po Evropě bez povolenek. "Více zvířat převážíme letadly, což je dražší. A to mluvíme o malých zvířatech. Do letadla se nevejde žirafa," dodal Showell.