Brexit je v očistci, brexit je na cucky, píší britská média

Londýn - Po úterním hlasování britské Dolní sněmovně se odchod Británie z Evropské unie ocitl "v očistci", plány premiéra Borise Johnsona poslanci roztrhali "na cucky". Tak dnes popisují vývoj kolem brexitu britská média. Část tisku nakloněná opuštění evropského bloku poslance ostře kritizuje. Bulvární list Daily Express napsal, že přijetí "historické" dohody překazila další parlamentní "lumpárna" v režii příznivců setrvání v EU. Británie by měla unii opustit za osm dní, podle některých médií je ale zjevné, že bude brexit opět odložen.

"Johnson vyhrál důležité brexitové hlasování, ale jeho plány zkřížilo hlasování o lhůtě," popsal v titulku dění v britském parlamentu list Financial Times. Poslanci v úterý sice schválili prováděcí zákon k brexitu ve druhém čtení, následně ale odmítli vládou navržený harmonogram jeho dalšího projednávání, který počítal se závěrečným hlasováním už tento čtvrtek. Podle poslanců by tři dny na projednání tak důležitého zákona byly příliš málo. "Proces se zřejmě protáhne za 31. říjen," napsaly Financial Times s odkazem na stále platný termín brexitu.

"Parlament zabrzdil Johnsonův závod o brexit," napsal na titulní straně levicový list The Guardian. Konzervativní The Daily Telegraph tvrdí, že brexit je nyní v "očistci". Reagoval tím na situaci, v níž se ocitl projednávaný brexitový zákon, který měl převést do britského práva opatření z dosud neschválené dohody vyjednané s EU minulý týden. Předseda Dolní sněmovny John Bercow v úterý vysvětlil, že návrh zákona, který sice prošel druhým čtením, ale u něhož není potvrzen další postup, je podle parlamentních pravidel takzvaně "v limbu". Jako limbus katolíci označují předpeklí, kde se shromažďují duše dobrých lidí před vzkříšením Ježíše Krista. V očistci končí duše hříšníků.

The Daily Telegraph upozornil, že Johnson po hlasování naznačil, že přijme krátký odklad brexitu, jeho snahu o odchod země z EU na konci října ale poslanci zřejmě s konečnou platností zmařili.

Deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent, napsal, že Johnsonův "halloweenský brexit" poslanci roztrhali "na cucky". Zároveň ale upozorňuje, že v úterý to bylo poprvé, co britský parlament de facto podpořil brexitovou dohodu, čehož se Johnsonově předchůdkyni Therese Mayové dosáhnout nepodařilo.

Bulvární list Daily Mail, který je pro brexit, označil úterní hlasování za "historické" a za "obrovskou posilu" pro snahy premiéra Johnsona o vyvedení Británie z EU. Také podle něj ale poslanci "halloweenskou lhůtu torpédovali", a Spojené království tak neopustí evropský blok 31. října, kdy se slaví anglosaský lidový svátek Halloween. Poslanci podle bulvárního listu změnili v krátké době "triumf v katastrofu".

"Boris dal brexitový zákon k ledu," napsal další britský list Metro. Po úterním hlasování se premiér podle něj svého slibu, že zajistí brexit na konci října, drží již jen "konečky prstů". Ještě dál zašel bulvár Dail Mirror, podle kterého nemá Johnson "ani mizivou šanci". Úterní vývoj označil list za "noční můru" a "premiérův brexitový horor".

"Jo, ale ne, ale..." popsal na své titulní stránce vývoj bulvár The Sun. Další bulvární list Daily Express napsal, že "radostné" vítězství Johnsona vystřídaly zmařené naděje na brexit 31. října. "Historická dohoda... ale poslanci ji zkazili další nerozhodností," napsal list, který úterní večer považuje za "frašku".

Lídři EU musí po úterním vývoji projednávat odklad brexitu

Po úterním dění v dolní komoře britského parlamentu se bude pozornost v souvislosti s brexitem upínat k Bruselu a k jednáním o dalším odkladu britského odchodu z Evropské unie. Čeká se, jak unijní lídři zareagují na rozhodnutí britských poslanců zablokovat plán rychlé ratifikace brexitové dohody. Předseda Evropské rady Donald Tusk o věci povede intenzivní rozhovory s vládami unijní "sedmadvacítky" a doporučil jim, aby podpořily britskou žádost o nové přesunutí termínu brexitu.

Britská Dolní sněmovna v úterý večer odmítla vládní harmonogram, podle kterého měli poslanci do pátku ukončit projednávání komplikovaného prováděcího zákona k dohodě o podmínkách brexitu. Vláda následně legislativní proces pozastavila a nyní je prakticky vyloučené, aby Británie v aktuálním termínu na konci měsíce vystoupila z EU na základě "rozvodové" dohody.

Britský premiér Boris Johnson už o víkendu do Bruselu poslal žádost o tříměsíční odsunutí termínu brexitu, k čemuž jej nutil zákon schválený v září. Zbytek EU ale s oficiální reakcí vyčkával do vyjasnění situace ve Westminsteru.

Poslanci Dolní sněmovny se mezitím dnes vrátí k nedokončené rozpravě o nedávném projevu, ve kterém královna Alžběta II. předestřela plány vlády pro nové legislativní období. To mimo jiné znamená, že se neuskuteční pravidelné interpelace předsedy vlády.