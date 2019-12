Brexit je blíž, hodnotí politici výsledek britských voleb

Praha - Britové byli unaveni politickým patem a volbami se posunuli o krok dál, ohodnotil výsledek ostrovního hlasování o novém složení parlamentu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Nyní očekává náročná jednání o pobrexitových vztazích. ČTK dnes řekl, že ho osobně mrzí, že Británie opouští Evropskou unii. Svým způsobem je ale pozitivní, že se pohnuly ledy, uvedl. Podobně výsledek voleb hodnotí i další čeští politici. V Británii zvítězil charismatický vůdce, řekl premiér Andrej Babiš v Bruselu. Brexit považuje za definitivní, opoziční předák Corbyn by podle něj měl odstoupit.

Pro odchod z unie rozhodli Britové v referendu už v červnu 2016. Předseda vítězných konzervativců premiér Boris Johnson po čtvrtečním hlasování zopakoval, že Británie odejde z Evropské unie k 31. lednu. Brexitu podle něj již nic nezabrání.

"Konzervativní absolutní většina bude moci naplnit toto rozhodnutí a všichni se posuneme o krok dál. Myslím, ze Britové už byli z politického patu unavení, i proto dopadlo hlasovaní takto. Velkou roli ve volbách opět sehrál Nigel Farage (lídr Strany pro brexit), i když tentokrát paradoxně tím, že se v řadě míst stáhl," uvedl Petříček. Ani po 31. lednu ale podle šéfa české diplomacie nemusí nastat konec debaty. "Čekají nás vyjednávání o budoucích vztazích, a to bude možná ještě náročnější. Pro Česko je nyní důležité soustředit se na budoucí spolupráci s Britanií," konstatoval ministr zahraničí.

Před novináři na summitu Evropské unie český premiér řekl, že odchod Británie z evropského bloku je nyní definitivní, což je "škoda pro Evropu". Podotkl však, že přechodné období, během kterého se bude Británie nadále řídit unijními pravidly, může trvat až do konce roku 2022.

"Je jasné, že Velká Británie odchází. Otázka je, kdy definitivně, protože vlastně do června příštího roku se dá to přechodné období prodloužit o dva roky. A pokud by Velká Británie požádala, tak ten definitivní odchod by byl vlastně až za dva roky," uvedl Babiš.

V dohodě o brexitu je zakotvené přechodné období trvající do konce roku 2020, o jeho případném prodloužení se ale musí rozhodnout už za necelých sedm měsíců.

Johnson podle českého premiéra ve volbách "vyhrál s brexitem", zatímco lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn by měl odstoupit. Babiš dnes zopakoval, že vzhledem k důsledkům pro britský odchod z EU jej volební výsledek netěší. "Je to škoda pro nás, myslím, že s Borisem Johnsonem by se nám dobře spolupracovalo," řekl Babiš.

Podle Pekarové brexit oslabí jak Velkou Británii, tak Česko. "Ale když už se tak stalo, bude lepší, že bude dokončen než jím trávit další roky," uvedla na twitteru. V zájmu EU i Česka a Británie je podle ní, aby byly nejbližšími spojenci.

Jasný výsledek označil za dobrou zprávu pro EU lídr lidovců Marek Výborný. "Snad tím stoupla naděje, ač s Borisem Johnsonem si nikdy asi nemůžeme být úplně jisti, že nekonečný seriál s názvem brexit se blíží do finále," napsal ČTK. Unie i Česko se tak budou moct soustředit na jiná důležitá témata z oblasti bezpečnosti, ochrany klimatu, zemědělství, uvedl. I on označil za důležitá následná jednání. "Bude důležité dojednat i pro naše firmy potřebnou dohodu o volném obchodu mezi EU a Velkou Británií, která by minimalizovala škody způsobené brexitem," uvedl.

Šéf ODS Petr Fiala pogratuloval na twitteru Johnsonovi k volebnímu vítězství. "Britští voliči dali jasný signál, že chtějí opustit EU a ukončit tahanice kolem brexitu. Konzervativní strana drtivě vyhrála. Současně se znovu ukázala síla britské demokracie," uvedl. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana je i po volbách Británie ohledně brexitu rozdělena napůl. "Chápu ale, že (pravo)středoví liberálové nemohli volit nyní silně levicového (Jeremyho) Corbyna. Brexit Party propadla. Přesto jsme brexitu zase blíž," řekl ČTK.

"Velká Británie asi bude mít nyní onu dlouhodobě chtěnou silnou a stabilní vládu, ale my jsme přesvědčeni, že nebude řešit zásadní problémy občanů - krize bydlení, obrovské nedostatky v hromadné dopravě, narůst chudoby, bezdomovectví, nedostatečné financování zdravotnictví," reagovali na prohru Corbyna v tiskové zprávě čeští komunisté. Podstatnou otázkou podle nich také je, zda se nové vládě podaří udržet jednotu země, protože jasné vítězství Skotské národní strany na území Skotska naznačuje, že tato oblast se společnou budoucností příliš nepočítá.

"Doufám, že Velká Británie bude brát na zájmy Skotů zřetel, obzvláště s ohledem na jejich většinovou vůli setrvat v EU," řekl ČTK předseda Pirátů Ivan Bartoš. Skotské národní straně, která je jedním z partnerů Pirátů ve frakci v Evropském parlamentu, popřál k významnému posílení. Výsledek konzervativců podle něj umožní rychle dokončit jednání o brexitu, a tím i další nezávislý vývoj zbytku EU.