Brescia je jako město duchů, běhám jen okolo domu, řekl Matějů

Brescia (Itálie)/Praha - Nasadit roušku, několikrát oběhnout dům a zase rychle zpátky. I tak vypadá individuální trénink českého fotbalisty Aleše Matějů z italského klubu Brescie Calcio. Třiadvacetiletému obránci připomíná současná Brescia, která leží v koronavirem nejhůře postižené oblasti na severu Itálie, město duchů.

Itálii zasáhla pandemie koronaviru nejvíc ze všech evropských zemí a vláda kvůli tomu vyhlásila celostátní karanténu. Matějů je stejně jako všichni obyvatele Brescie už týden v domácí izolaci, kterou opouští jen výjimečně.

"Hlídám se, ale aspoň chodím trošičku běhat, abych nebyl úplně pořád doma. Není to nic velkého, jdu jen na chvilku kolem baráku. Nikde nikdo není. Občas si skočím rychle nakoupit a mažu zpátky domů," řekl Matějů v rozhovoru s ČTK.

"Tady nahoře v severní Itálii je to riziko obrovské, právě okolo Brescie a Bergama je situace kritická. Čísla pořád nevypadají dobře a bohužel rostou, zatím nejsme v bodu, že by se to zastavilo a šlo to pomaličku dolů," doplnil příbramský rodák.

Lombardská Brescia nyní vypadá, jako by se v ní zastavil život. "Trošičku auta venku jezdí. Je teplé počasí, takže občas se pár lidí třeba jde projít se psem. Ale když to srovnám s normálním dnem, tak je to jak nebe a dudy. Lidi jsou venku zřídka, autobusy nejezdí... Možná se to dá nazvat městem duchů," uvedl Matějů.

Podle něho lidé přísná nařízení dodržují. "Když jsem včera byl koupit nějaké věci, tak lidí v rouškách je 95 procent. V obchodech jsou připraveny gely a sáčky na ruce. Prevence je tady v pohodě, ale asi už to přišlo pozdě," konstatoval bývalý hráč Příbrami, Plzně nebo Brightonu.

Snaží se udržovat v kondici, i když možností moc nemá. Vedle krátkého běhání také pravidelně cvičí doma. "Činky nemám, ale dá se třeba posilovat vlastním tělem. Dělám, co se dá, abych se trochu zapotil. Máme nějaké individuální plány od klubu. Jde o to, aby se člověk pořád cítil jako ve sportu a nebyl úplně nepřipravený, až se zase začne normálně trénovat a hrát. Není to samozřejmě ono, ale lepší než nic," prohlásil Matějů.

Je rád, že v náročné situaci může být nablízku spoluhráči a krajanovi Jaromíru Zmrhalovi. "Máme jeden barák, kde jsou tři byty. Bydlí tu s námi ještě slovenský spoluhráč Nikolas Špalek. Jsme spolu v kontaktu denně," uvedl někdejší reprezentant do 21 let.

Zatím netuší, kdy se v paralyzované Itálii začne znovu normálně žít, natož hrát fotbal. "Nevíme, co bude. Jestli se liga posune, jestli budeme hrát třeba červen, červenec. Pak zase začíná nová sezona. Kdyby se to dohrálo po skupinách, bylo by to možná i nejzajímavější a nejlepší. Nevíme, jak se to stihne. Nevíme, jestli odloží Euro. Těch otazníků je hodně a sám jsem na to hrozně zvědavý," dodal Matějů, který v této sezoně za nováčka italské ligy a aktuálně poslední tým tabulky odehrál 21 soutěžních zápasů.