Břeclavskem se v pondělí prohnalo tornádo zřejmě o rychlosti 150 km/h

Lanžhot/Brno - Břeclavskem se v pondělí večer prohnalo tornádo zřejmě o rychlosti kolem 150 kilometrů za hodinu. ČTK to řekl meteorolog Petr Münster z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V Lanžhotě je poškozená zhruba třicítka domů, uvedl starosta Ladislav Straka. Hasiči měli na Břeclavsku kvůli počasí přes 40 výjezdů.

Münster zkoumá následky tornáda a škod přímo v Lanžhotě. "Na 99 procent můžeme říct, že to bylo tornádo o rychlosti odhadem okolo 150 kilometrů za hodinu," uvedl Münster. Podle něj to naznačují škody jako vyvrácení statnějších stromů. "Na domech nebyly škody tak velké, popadaly tašky nebo části střech," dodal meteorolog. Podle něj je to na mezinárodní Fujitově stupnici intenzita F0 až F1. Stupnice tornáda dělí do šesti stupňů od nejslabšího F0 až po nejsilnější F5, který se celosvětově vyskytuje pouze ve dvou procentech případů. Loňské ničivé tornádo, které koncem června postihlo obce na Hodonínsku a Břeclavsku, odpovídalo síle F4 s rychlostí větru od 267 do 324 kilometrů v hodině.

Meteorologové dnes prošli například okolí lanžhotského zámečku, kde tornádo poškodilo stromy. "S kolegou Miloslavem Staňkem jsme sledovali videa potvrzující, že by to mohlo být tornádo. Budeme zjišťovat i další informace," řekl Münster. Z videí například bylo vidět, jak se rotujícím způsobem vznesl kbelík. Rotace je právě jedním ze znaků tornáda.

Podle Straky je v obci poškozeno asi 30 domů, výše škody se zatím neví. Některým domům spadlo pár tašek, jiní lidé měli díru ve střeše. Hasiči ale řešili i utržené střechy. Podle mluvčího Jaroslava Mikošky měli v pondělí večer v kraji kvůli počasí skoro 60 výjezdů, z toho přes 40 na Břeclavsku.

Žena v Lanžhotě odešla ze zahrady, za moment se tam svalila utržená střecha

O velkém štěstí mluví žena z obce Lanžhot na Břeclavsku, která v pondělí večer odešla ze zahrady, kam se krátce poté svalila střecha domu utržená při tornádu. Plechy letěly zahradou až do říčky Kyjovky, řekla ČTK spolu se zetěm. Zbytky střechy v noci sundával jeřáb.

Seniorka bydlí v domě vedle své dcery, oba domy mají společnou zahradu. "Byla jsem na zahradě, ale začalo poprchat. Šla jsem domů, zavřela jsem dveře a za vteřinu letěla na zahradu střecha," popsala žena. V situaci si vzpomněla na loňské ničivé tornádo, které bralo životy.

Plechová střecha v pondělí uletěla z domu její dcery a zetě. "Byli jsme doma s manželkou. Volal mi syn z Břeclavi, že tam je boží dopuštění. U nás to přišlo za pět minut, nastala úplná tma, ale netrvalo to ani minutu a střecha byla pryč," uvedl muž. Od půl jedenácté večer do půl druhé do rána mu pak sundával ze střechy bednění jeřáb. Situaci bude řešit s pojišťovnou.

Muž v Lanžhotě měl po bouři díry ve střeše domu, s dětmi se schoval do sklepa

Schovat se do sklepa i se dvěma dětmi šel Petr z Lanžhota, kterému v pondělí večer bouře udělala několik děr ve střeše. Část spadla i k sousedům, řekl dnes ČTK. Sám si pak vzpomněl, že se před rokem Břeclavskem prohnalo tornádo, které vzalo šesti lidem život a poničilo 1200 domů. Meteorologové uvedli, že je možné, že i nyní se prohnalo Břeclavskem malé tornádo. Situaci prověřují.

Petr byl v okamžiku bouře doma s pětiletým synem a tříletou dcerou. "Díval jsem se na televizi. Foukal vítr a najednou to začalo pískat. Vzal jsem dceru a šel k synovi do pokoje. Potom jsme se ještě schovali do sklepa," řekl Petr.

Po bouři měl ve střeše několik děr. "Z jedné strany jsem přesunul tašky na děravá místa. Dělali jsme to do čtyř do rána," uvedl muž. Sám přitom i s partnerkou považuje za důležité, že se nikomu nic nestalo. Část střechy spadla i k sousedům.

Většina poruch dodávek elektřiny na jižní Moravě a Vysočině je opravená

Společnost EG.D opravila většinu poruch na elektrickém vedení v Jihomoravském kraji a na Vysočině, které v pondělí večer způsobila bouřka. Bez elektřiny byly večer tisíce domácností. Dnes ráno přetrvává porucha zhruba u deseti, řekl ČTK mluvčí firmy Roman Šperňák. Jihomoravští hasiči kvůli počasí vyjížděli v pondělí večer téměř k 60 zásahům, z toho většina byla podle mluvčího Jaroslava Mikošky na Břeclavsku. Nejvíce zasažené byly podle něj Břeclav a Lanžhot.

Bouřky nejvíce zasáhly Břeclavsko, Jihlavsko a Třebíčsko. "Už během večera jsme opravili většinu míst. Zbylo nám asi deset domácností. Stále na tom pracujeme," uvedl Šperňák.

Jihomoravští hasiči vyjížděli k 57 událostem. "Nejvíce v počtu 42 jich bylo na Břeclavsku, 13 na Znojemsku a dvě na jiných místech. Nejvíce jsme odstraňovali popadané stromy, ale v některých případech byly poškozené střechy a čerpali jsme i vodu," uvedl Mikoška.

"V Lanžhotě byla uvolněná střecha a byl to asi šestihodinový zásah. V Břeclavi se uvolnila střecha bytového domu," řekl Mikoška. Nikomu se nic nestalo.

Počasí v celé republice způsobilo v pondělí večer 12 mimořádných událostí na železnici, uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. "Všude se ale podařilo v průměru za hodinu obnovit provoz," řekla Friebová.