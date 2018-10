Břeclav - Nemocnice Břeclav znovu odebírá krev a plazmu. ČTK to řekl Petr Baťka pověřený vedením nemocnice. Zařízení přerušilo odběry v pondělí poté, co se potvrdil druhý případ západonilské horečky u hospitalizovaného muže. V srpnu v nemocnici zemřela na západonilskou horečku dvaasedmdesátiletá žena. Byla prvním pacientem, který se nakazil v České republice. Stav muže, který se také infikoval v tuzemsku, se zlepšuje. Nemocnice by ho měla v týdnu propustit. Přesný termín ale nezná.

Nemocnice po zastavení odběrů krve jednala s hygieniky a čekala na jejich doporučení ohledně dalšího postupu. "Neobdrželi jsme žádné doporučení, a proto jsme přijali interní opatření a obnovili jsme odběry krve a plazmy na transfuzním oddělení," uvedl Baťka. Vyjádření jihomoravských hygieniků ČTK zjišťuje.

Onemocnění způsobuje vir zvaný západonilský virus. Přenášejí ho komáři rodu Culex. Dosud se nezjistil přenos z člověka na člověka. Větší počet nemocných se objevil spíš v jižní Evropě. Pokud tam lidé cestují, měli by si dát pozor. Lidé se mohou chránit repelenty a v oknech mít síťky.

Inkubační doba, tedy doba od vstupu viru do organismu do propuknutí nemoci, je od tří do 14 dnů. U zdravých jedinců virus často vyvolá jen příznaky připomínající chřipku. U dětí nebo starších lidí ale může mít vážnější následky jako například encefalitidu nebo meningitidu, v krajním případě hrozí smrt. Primářka infekčního oddělení břeclavské nemocnice Jana Kleinerová ČTK řekla, že děti nemají ještě dostatečně vytvořený imunitní systém a starší lidé už ho mají naopak opotřebovaný. Horší průběh může mít nemoc u pacientů, kteří mají i jiné nemoci.

Velký počet nakažených je v Řecku, Itálii, Maďarsku nebo Srbsku. Podle odborníků se virus v Česku opakovaně objevuje u komárů, ptáků nebo koní, a bylo jen otázkou času, kdy se objeví i u člověka.

Západonilskou horečkou se v minulosti v roce 2007 na Kypru nakazil i populární herec Pavel Nový. Několik měsíců strávil v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde se znovu učil chodit.