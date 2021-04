Brazilský regulátor neschválil kvůli nedostatku informací vakcínu Sputnik V

Brasília - Brazilský lékový regulátor Anvisa odmítl registraci ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. Podle představitelů regulátora by schválení přípravku představovalo riziko kvůli nedostatečným informacím poskytnutým výrobcem, uvedla dnes agentura Reuters. Brazílie v současnosti využívá přípravky od čínské společnosti Sinovac a od britsko-švédské firmy AstraZeneca. Rusko rozhodnutí agentury považuje za nesprávné.

Předseda brazilské lékové agentury Antonio Barra Torres uvedl, že výrobce vakcíny neposkytl kompletní informace o přípravku a neumožnil brazilským představitelům inspekci výrobních závodů. Kvůli tomu úřad neměl dostatek poznatků o účinnosti a bezpečnosti přípravku a jeho průmyslové výrobě, napsala agentura EFE.

Ruský fond přímých investic (RDIF), který má na starost propagaci vakcíny Sputnik V, uvedl, že rozhodnutí Brazílie není správné. Fond vyjádřil podezření, že bylo motivované politicky. "Jednání budou pokračovat," uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj existuje mnoho dat, jež prokazují, že Sputnik V patří mezi nejvíce účinné a bezpečné přípravky proti covidu-19. Ruští výrobci tvrdí, že účinnost jejich očkovací látky dosahuje 97,6 procent.

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes uvedla, že o registraci přípravku Sputnik V dál jedná. "Co se týče Sputniku V, stále čekáme," prohlásila mluvčí organizace Margaret Harrisová. WHO proto zatím ani neurčila datum, kdy bude vyhodnocovat předložené výsledky klinických testů.

V Latinské Americe používá ruskou vakcínu například Argentina, která v posledních týdnech spouští také domácí výrobu této látky.

Anvisa již schválila k používání v Brazílii několik vakcín od čínských i západních výrobců. Nejvíce se v zemi používají přípravky od čínského Sinovacu a od britsko-švédské firmy AstraZeneca. U obou se počítá také s místní výrobou. Do Brazílie by tento týden měla přicestovat první dodávka látky od společností Pfizer a BioNTech. Regulátor naopak odmítl registrovat indickou vakcínu Covaxin od společnosti Bharat Biotech. Podle regulátora její výroba nesplňovala standardy kvality.

Brazílie chce urychlit tempo očkování vzhledem k špatné epidemické situaci, která panuje v zemi. Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo 27,3 milionu lidí, což je zhruba 13 procent tamní populace. Celkově bylo v zemi podáno přes 50 milionů dávek očkování proti covidu-19.

Brazílie, kde žije 212 milionů lidí, zaznamenává výrazné zhoršení situace od března. Počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 se blíží 400.000 osob, cože je druhý nejvyšší údaj na světě po USA. Přírůstky úmrtí často dosahují i několik tisíc osob denně. V zemi se nakazilo koronavirem od začátku epidemie zhruba 14,4 milionu lidí.