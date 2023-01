Brazilské úřady budou vyšetřovat Bolsonarovu roli při podněcování násilností

V Brazílii pronikli příznivci exprezidenta Jaira Bolsonara nesouhlasící s jeho nástupcem Luizem Ináciem Lulou da Silva do budovy parlamentu v metropoli Brasília. 8. ledna 2023.

Brasília - Soudce brazilského nejvyššího soudu zahrnul bývalého krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara do vyšetřování násilností, které se odehrály v hlavním městě Brasílii minulou neděli 8. ledna, uvedly dnes tiskové agentury. Bolsonaro, ani jeho tři synové, kteří jsou zákonodárci, se dosud nevyjádřili, poznamenala agentura AP.

Rozhodnutí, které přijal soudce nejvyššího federálního soudu Alexandre de Maraes, předcházela žádost generální prokuratury, která chce vyšetřit Bolsonarovu roli při nedělní demonstraci v hlavním městě, kdy protestující vnikli do sídel parlamentu, prezidentské kanceláře a nejvyššího soudu. Podle státních zástupců Bolsonaro podnítil násilný protest svým zpochybňováním důvěryhodnosti brazilského volebního systému.

Názor, že za nedělní výtržnosti nese odpovědnost i Bolsonaro, zastává také brazilská vláda. Ta poukazuje na to, že bývalý prezident opakovaně zpochybňoval věrohodnost brazilského volebního systému, aniž by svá tvrzení podložil důkazy, neuznal svou volební porážku a odmítl se zúčastnit ceremoniálů při převodu moci.

Bolsonaro se nyní nachází ve Spojených státech, kam odletěl pár dní před koncem mandátu, a tvrdí, že se chce do Brazílie vrátit. Násilné vniknutí do sídel nejvyšších státních institucí odmítl. Média však poukázala na to, že tento týden sdílel video, které zpochybňovalo vítězství jeho soupeře v druhém kole a současného prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy. Bolsonaro vítězství Luly nikdy otevřeně neuznal a po druhém kole na konci října přestal až na několik málo výjimek vystupovat na veřejnosti.

Stíhán v souvislosti s nedělní demonstrací je i bývalý Bolsonarův ministr spravedlnosti Anderson Torres. Ten byl v době demonstrací šéfem veřejné bezpečnosti v hlavním městě. Na konci prosince ale odcestoval s Bolsonarem do Spojených států. Podle státních zástupců si v úřadů počínal nedbale. V jeho domě policie nalezla návrh vládního dekretu, který měl zabránit převodu moci na nového prezidenta. Torres ale tvrdí, že znění dokumentu, o kterém informovala brazilská média, je vytržen z kontextu.

V neděli vtrhlo do sídel parlamentu, prezidentské kanceláře a nejvyššího soudu na 3000 lidí a poničili interiér budov. Podle médií shromáždění svolali příznivci bývalého prezidenta Bolsonara, kteří proti výsledkům voleb demonstrují od konce října. Brazilská vláda označila výtržnictví za pokus o státní převrat.

Brazilské úřady vyšetřují, kdo umožnil Bolsonarovým radikálním příznivcům zaútočit na nejvyšší soud, parlament a prezidentský palác ve snaze zvrátit výsledky říjnových voleb. Vyšetřování se týká osob, které svolaly výtržníky do hlavního města nebo zaplatily za jejich přepravu, jakož i lidí zodpovědných za bezpečnost a pořádek, kteří možná stanuli stranou, aby nechali vypuknout chaos, poznamenala AP.