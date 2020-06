Brazílie předstihla v počtu úmrtí Británii, Polsko otevřelo hranice

Zdravotice měří zákaznici teplotu před vstupem do obchodního centra v brazilském Riu de Janeiro (na snímku z 11. června 2020).

Zdravotice měří zákaznici teplotu před vstupem do obchodního centra v brazilském Riu de Janeiro (na snímku z 11. června 2020). ČTK/AP/Silvia Izquierdo

Brasília/Varšava/Berlín - Brazílie v pátek předstihla Británii v počtu úmrtí s nemocí covid-19. Stala se tak v tomto ohledu druhou nejpostiženější zemí světa za Spojenými státy. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na údaje brazilského ministerstva zdravotnictví. Polsko otevřelo své hranice se sousedními zeměmi, které jsou členy EU. Týká se to i Česka. V Německu přibylo 348 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem. S covidem-19 zemřelo dalších 18 lidí.

Za posledních 24 hodin se podle ministerstva v Brazílii počet úmrtí s covidem-19 zvýšil o 909 na 41.828. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem vzrostl o 25.982 na 828.810.

Krizový expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Mike Ryan v pátek uvedl, že situace v Brazílii budí vzrůstající obavy. Problémy podle něj mohou nastat hlavně v brazilských městech a na naplněných jednotkách intenzivní péče brazilských nemocnic.

Ačkoliv brazilský zdravotnický systém epidemii "zatím zvládá", některé jednotky intenzivní péče jsou zavaleny pacienty - obsazeno je na nich přes 90 procent lůžek a část brazilských států tak registruje "poměrně velký tlak", uvedl Ryan. Hustě obydlené oblasti, jako jsou velkoměsta Sao Paulo a Rio de Janeiro, jsou "jednoznačnými ohnisky nákazy", dodal expert.

Brazilský pravicový prezident Jair Bolsonaro nemoc covid-19 dlouhodobě bagatelizuje a preventivní opatření proti šíření koronaviru odmítá s tím, že ohrožují ekonomiku. Restrikce ve snaze omezit šíření nemoci zavedly jen jednotlivé státy brazilské federace.

Polsko otevřelo své hranice se sousedními členy EU včetně ČR

Polsko dnes po třech měsících otevřelo své hranice se sousedními zeměmi, které jsou členy Evropské unie. Na hranicích s Českem, Slovenskem, Německem a Litvou se již nebude lidem kontrolovat teplota a pro unijní občany odpadá i povinnost dvoutýdenní karantény, informovala agentura DPA. Kontroly na hranicích s Ukrajinou, Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí zůstávají.

Polsko v polovině března zakázalo kvůli šíření viru SARS-CoV-2 vstup cizinců do země. Poláci, kteří se vraceli ze zahraničí, museli do dvoutýdenní karantény. Později vláda premiéra Mateusze Morawieckého stanovila výjimky, například pro lidi dojíždějící do sousedních zemí za prací.

Od počátku epidemie se v Polsku koronavirem nakazilo podle místní vlády 28.557 lidí. S covidem-19 jich 1222 zemřelo. Asi 13.800 infikovaných se již zotavilo.

Otevření hranic se sousedními státy EU premiér Morawiecki oznámil ve středu. Zároveň sdělil, že od 16. června se zmírní i restrikce v mezinárodní letecké dopravě.

České ministerstvo zahraničí v pátek upozornilo, že dnes ještě nebudou moci Češi cestovat do Polska a zpět zcela bez omezení. Teprve v pondělí totiž skončí povinnost prokázat se při návratu negativním testem na koronavirus, nebo nastoupit do 14denní karantény. Při cestě z polského Slezského vojvodství, které sousedí se severní Moravou a které je považováno za území s vysokým rizikem koronavirové nákazy, budou negativní testy povinné i po 15. červnu.

Česko má už od minulého týdne otevřené hranice se Slovenskem a s Rakouskem. Německo stále vyžaduje od přijíždějících Čechů, aby prokázali nutný důvod pro vstup do země. Toto omezení by ale měl Berlín zrušit v pondělí.

V Německu přibylo v pátek 348 nakažených a 18 mrtvých

V Německu v pátek přibylo 348 lidí, u nichž se potvrdila nákaza koronavirem. S nemocí covid-19 zemřelo dalších 18 lidí, a celková bilance zemřelých tak vzrostla na 8781. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Vzhledem k příznivému vývoji jednotlivé spolkové země postupně uvolňují opatření přijatá v boji s epidemií. Omezení, která se týkají mezilidských kontaktů, dnes zrušilo Durynsko.

V Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, se infekce virem SARS-CoV-2 od počátku epidemie potvrdila u 186.022 lidí. Zhruba 171.900 z nich se již uzdravilo. Ve srovnání se čtvrtkem tak přibylo 300 zotavených.

Nejpostiženější spolkovou zemí zůstává Bavorsko, které hraničí s Českem. Nákaza koronavirem se zde potvrdila u více než 47.600 lidí a 2540 jich s covidem-19 zemřelo. Nejlidnatější spolková země, Severní Porýní-Vestfálsko, eviduje přes 39.000 infikovaných a 1643 mrtvých. Sasko, druhá spolková země sousedící s Českou republikou, dosud zaznamenalo 5345 nakažených a 219 zemřelých.

Jednotlivé spolkové země začaly v posledních týdnech uvolňovat opatření, která přijaly v boji s koronavirem. Středoněmecké Durynsko, které na 2,1 milionu obyvatel zaznamenalo 3154 nakažených, od dnešní půlnoci jako první spolková země zrušilo omezení v oblasti minimálních rozestupů mezi lidmi a setkávání větších skupin osob.

Nadále platí doporučení, aby se lidé setkávali jen se členy jedné další domácnosti nebo s deseti dalšími lidmi. V případě, že se tímto doporučením nebudou řídit, ale nehrozí obyvatelům Durynska ode dneška žádný postih. Místní ministerský předseda Bodo Ramelow chce dál spoléhat na zodpovědnost občanů. Bavorsko, které s Durynskem sousedí, označilo jeho postup za "nezodpovědný". Podobně hodlá přitom postupovat i Braniborsko, které zruší většinu omezení kontaktů v pondělí.

Spory mezi jednotlivými spolkovými zeměmi o rychlost uvolňování by se mohly dostat na pořad středečního jednání ministerských předsedů s kancléřkou Angelou Merkelovou. Poprvé od března se zástupci zemí s šéfkou německé vlády sejdou v Berlíně osobně. V posledních měsících jednali přes videokonference.

Úřady v Pekingu uzavřely několik čtvrtí kvůli novému ohnisku viru

Zdravotní úřady v Pekingu uzavřely jedenáct čtvrtí na jihu metropole kvůli novým výskytům nákazy koronavirem způsobujícím nemoc covid-19. Infekční případy se objevily v okolí velkého tržiště Sin-fa-ti v oblasti Feng-tchai a vyvolaly obavy z nové vlny onemocnění. Oblast Pekingu se nachází ve "válečném pohotovostním režimu", sdělil dnes novinářům městský představitel Čchu Ťün-wej.

Testy byly provedeny u 517 osob spojených s tržištěm Sin-fati, pozitivní výsledky vyšly u 45 lidí, z nichž ale žádný nevykazoval symptomy covidu-19, uvedl Čchu. Všech šest pacientů, u nichž se nákaza covidem-19 potvrdila v pátek, podle něj toto tržiště navštívilo.

Městské úřady oblasti Feng-tchai v zájmu zabránění šíření nákazy příslušné tržiště uzavřely a do izolace preventivně zařadily také 11 okolních čtvrtí. Uzavřeno bylo devět škol a školek v okolí.

V Pekingu budou také s okamžitou platností zrušeny všechny sportovní akce a zakázáno turistické spojení s provinciemi.

Celkový počet případů v pevninské Číně dosahoval v pátek 83.064, počet úmrtí zůstal nezměněn, 4634.