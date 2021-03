Brazílie oznámila přes 90.000 nakažených za den, dosud nejvíce

Brasília - Brazílie v noci na dnešek ohlásila 90.303 potvrzených případů koronaviru za poslední den. To je dosud nejvyšší denní přírůstek infekce v této zemi, uvedla agentura Reuters. Úřady zároveň oznámily dalších 2648 úmrtí v souvislosti s covidem-19 za 24 hodin, což je druhé nejvyšší denní maximum co do počtu zemřelých.

Dosud nejvyšší počet úmrtí za den brazilské ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo jen o den dříve, kdy oznámilo, že zemřelo 2841 pacientů, u kterých zdravotníci diagnostikovali covid-19. Testy ve stejný den odhalily koronavirus u téměř 84.000 osob. Od začátku pandemie, se v Brazílii, kde žije na 212 milionů obyvatel, infikovalo koronavirem skoro 11,7 milionu osob, z nichž 284.775 zemřelo. V obou případech se po Spojených státech jedná o druhý nejvyšší údaj na světě.

Epidemická situace v Brazílii se zhoršuje a zdravotnický systém podle odborníků kolabuje. Státní zdravotnický institut Fiocruz na základě svých analýz uvedl, že země prožívá "největší kolaps" zdravotnického systému v historii země. Ve 27 z 25 brazilských států je volných méně než 20 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče a v 15 státech to je dokonce méně.

Současná situace se negativně promítla i do popularity prezidenta Jaira Bolsonara. Z průzkumu veřejného mínění společnosti Datafolha vyplývá, že 54 procent Brazilců označuje Bolsonarovo zvládání krize za špatné nebo strašné, uvedla agentura Reuters a podotkla, že podle dalšího průzkumu by ho ve volbách příští rok mohli porazit dva levicoví političtí protivníci.