Brazílie ohlásila přes 32.000 nových případů nákazy

Brasília/Lima/Berlín - V Brazílii se za poslední den potvrdilo přes 32.000 nových případů nákazy koronavirem a 1272 lidí komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. V Peru se dosud nakazilo přes 200.000 lidí. Německo za úterý hlásí 318 nových případů koronaviru a 18 úmrtí.

Brazílie s 212 miliony obyvatel je v počtu potvrzených případů covidu-19 po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa, v počtu obětí pak třetí. Nejvíce mrtvých, přes 111.000 hlásí USA, druhá je se zhruba 41.000 Británie.

I když Brazílie podle analytiků ještě nedosáhla vrcholu epidemie, v zemi již započalo postupné uvolňování karanténních opatření. Například starosta Sao Paula Bruno Covas rozhodl, že obchody s vchodem do ulice či realitní kanceláře mohou v tomto největším brazilském městě začít opět fungovat. Obchody se zde otevřou na čtyři hodiny denně, a to od 11:00 do 15:00. Covas doufá, že ve čtvrtek se budou moci otevřít i nákupní střediska, pokud se podaří dojednat podmínky ochrany zákazníků.

V Peru se koronavirem nakazilo přes 200.000 lidí

V Peru, po Brazílii druhé nejpostiženější jihoamerické zemi, se dosud koronavirem nakazilo přes 200.000 lidí, z nichž 5738 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. Oznámilo to peruánské ministerstvo zdravotnictví, napsala v noci na dnešek agentura Reuters.

První případ infekce Peru, kde žije 33 milionů lidí, zaznamenalo 6. března, v úterý pak úřady oznámily, že se v zemi nakazilo 203.736 lidí.

V počtu nakažených v Latinské Americe překonává Peru jen Brazílie, celosvětově je pak Peru osmé po Spojených státech, Rusku, Británii, Indii, Španělsku a Itálii.

Německo za úterý hlásí 318 nových případů koronaviru a 18 úmrtí

Německo v úterý zaznamenalo 318 nových případů nemoci covid-19 a dalších 18 lidí komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. Vyplývá to z bilance zveřejněné Institutem Roberta Kocha (RKI). O den dříve Německo zaregistrovalo 350 nových nákaz koronavirem a 37 úmrtí lidí s covidem-19.

V Německu, kde žije 83 milionů obyvatel, byla infekce dosud diagnostikována u 184.861 lidí, z nichž 8729 zemřelo. Zhruba 170.700 dříve nakažených eviduje RKI jako uzdravené, za posledních 24 hodin se jejich počet zvýšil o 500.

Nejpostiženější spolkovou zemí je dlouhodobě Bavorsko, které hraničí s Českem. Nákaza koronavirem se tam potvrdila u zhruba 47.500 lidí, z nichž 2531 zemřelo. Nejlidnatější spolková země, Severní Porýní-Vestfálsko, eviduje přes 38.840 infikovaných a 1636 mrtvých. Sasko, druhá spolková země sousedící s Českou republikou, dosud zaznamenalo 5337 nakažených a 217 obětí.