Brazílie má méně nakažených za den, země EU uvolní další opatření

Brasília/Washington/Berlín - Brazílie hlásí 11.598 nově nakažených koronavirem, což je o téměř 5000 méně než o den dříve. Přírůstek 623 úmrtí za poslední den je naopak vyšší. V USA za posledních 24 hodin přibylo 743 mrtvých s koronavirem a více než 20.000 nakažených. V obou případech jde o nárůst oproti předchozímu dni. V Německu nově přibylo 213 nakažených koronavirem, obětí je 11. Obyvatelé EU se dočkají dalšího uvolňování opatření proti viru. V Rusku v pondělí klesl denní přírůstek nakažených pod 9000 a uzdravených pacientů bylo víc.

Brazílie má méně nakažených za den, vrchol ji ale podle WHO čeká

Brazílie, která je po USA druhou zemí nejvíce zasaženou koronavirem co do počtu nakažených, oznámila za poslední den na 11.600 nově potvrzených případů, což je o téměř 5000 méně než o den dříve. Světová zdravotnická organizace (WHO) nicméně v pondělí upozornila, že Brazílie je ještě "daleko od stabilizování epidemie". Podobně naléhavá je podle WHO situace dál také v Peru, Mexiku nebo Chile.

"Domnívám se, že vrcholu pandemie ještě dosaženo nebylo a nedokážu říci, kdy to bude," citovala v pondělí agentura Europa Press šéfa pro nouzové situace WHO Michaela Ryana. "V posledních dnech případů v regionu rychle přibývá a tamní zdravotnické systémy potřebují mezinárodní pomoc," dodal Ryan. K šíření nákazy přispívají i podmínky v chudinských čtvrtích předměstí velkoměst, jako například v Sao Paulu či Riu de Janeiro. Právě tato dvě města hlásí nejvíce případů z Brazílie; Rio přitom už dnes začalo s postupným uvolňování omezení zavedených kvůli koronaviru.

Počet potvrzených případů nákazy v Latinské Americe, kterou WHO už předminulý týden označila za nové ohnisko pandemie covidu-19, přesáhl už v neděli podle agentury AFP milion. Z toho více než polovina případů připadá na největší zemi regionu, Brazílii, která dosud zaevidovala na 526.450 nakažených a téměř 30.000 úmrtí s covidem-19. V počtu úmrtí je Brazílie, která má na 210 milionů obyvatel, čtvrtá na světě. Reálné počty jsou ale podle expertů mnohem vyšší, protože země málo testuje.

Poslední denní přírůstek nakažených v Brazílii je výrazně nižší než v neděli, kdy v zemi přibylo rekordních 33.274 infikovaných koronavirem. Rekordní počet úmrtí s covidem-19 za den hlásila Brazílie 20. května (1188). Za poslední den přibylo v této zemi 623 úmrtí s covidem-19, od den dříve to bylo 480 obětí.

Druhou nejhůře zasaženou latinskoamerickou zemí co do absolutního počtu evidovaných nakažených je třicetimilionové Peru, kde se dosud potvrdilo už přes 170.000 případů nákazy. Z toho skoro 70.000 už se uzdravilo a na 4600 zemřelo. Peru hlásilo rekordní denní nárůst v sobotu.

Třetí nejvyšší počet nakažených koronavirem v Latinské Americe eviduje Chile, kde za poslední den vzrostl počet nakažených o rekordních 5471 případů na celkových 105.160, z toho 1113 lidí zemřelo a téměř 60.000 se už uzdravilo. Peru a Chile, které má 17 milionů obyvatel, dělají v regionu nejvíce testů na počet obyvatel.

Také v Mexiku se počet dosud potvrzených případů nákazy blíží sto tisícům. Tato druhá největší země Latinské Ameriky, se 128 miliony obyvatel, dosud zaevidovala 93.435 případů nákazy koronavirem, z toho na 10.200 lidí v souvislosti s covidem-19 zemřelo.

Některé země Latinské Ameriky, například Uruguay, Paraguay či Kostarika, ale podle expertů zvládly pandemii covidu-19 relativně velmi dobře, a to díky včas zavedeným opatřením i zodpovědnému přístupu tamních vlád.

JHU: V USA přibylo 20.000 nakažených a 743 úmrtí

V USA za posledních 24 hodin přibylo více než 20.000 nakažených a 743 úmrtí s koronavirem. V obou případech jde o mírný nárůst oproti předchozímu dni. Celkově už úřady evidují 1,809.109 infikovaných, z nichž 105.099 po komplikacích doprovázejících nemoc covid-19 zemřelo. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na americkou Univerzitu Johnse Hopkinse (JHU).

O den dříve zaznamenala země s 330 miliony obyvatel 598 úmrtí a přibližně 19.000 nakažených.

V žádné jiné zemi se počet úmrtí spojovaný s epidemií covidu-19 ani nepřibližuje hranici 100.000 - ve druhé Británii dosud s koronavirem zemřelo více než 39.000 osob. Z amerických států je nejhůře zasažen New York, kde po nákaze koronavirem zemřelo už skoro 30.000 lidí.

Všechny americké státy, byť v rozdílné míře, již začaly uvolňovat opatření zavedená s cílem zabránit šíření infekce. Nové zákazy vycházení byly nicméně nově vyhlášeny v desítkách amerických měst ve snaze úřadů zabránit násilnostem při demonstracích, které vyvolala smrt černocha George Floyda při policejním zásahu.

V Rusku klesl denní přírůstek nakažených a uzdravených bylo víc

V Rusku v uplynulých 24 hodinách po dvou dnech opět klesl denní přírůstek nakažených koronavirem pod devět tisíc. Uzdravených pacientů bylo tentokrát víc než infikovaných, přes jedenáct tisíc. Kvůli nemoci covid-19, způsobované koronavirem, zemřelo v pondělí 182 lidí. Informoval o tom dnes krizový štáb.

Testy provedené v Rusku během pondělí potvrdily 8863 nových případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, což znamená, že počet nově infikovaných osob klesl třetí den za sebou. V neděli nakažených přibylo 9035 a v sobotu 9268. Od začátku epidemie covidu-19 v zemi se 146 miliony obyvatel registrují 423.741 pozitivně testovaných.

Výrazně se v podělí zvýšilo množství pacientů označených za vyléčené. Podle krizového štábu jich za pondělí přibylo 11.108, přitom v neděli bylo uzdravených jen 3394 a o den dříve 4414. Celkem nyní v Rusku evidují 186.985 lidí, kteří se covidu-19 už zbavili.

Nemoci v pondělí podlehlo 182 pacientů. To je o 20 obětí infekce víc než v neděli. Celkový počet těchto úmrtí v Rusku stoupl na 5037.

V Německu nově přibylo 213 nakažených koronavirem, obětí je 11

V Německu přibylo za pondělí 213 potvrzených případů nákazy koronavirem. Celkem tak zdravotníci infekci odhalili už u 182.028 lidí, informoval Institut Roberta Kocha (RKI). S covidem-19 zemřelo minulý den dalších 11 lidí, a od počátku epidemie tak bilance vzrostla na 8522 mrtvých.

Počet nakažených za 24 hodin se za pondělí oproti neděli mírně snížil. Zatímco během druhého víkendového dne zdravotníci odhalili 333 nových případů, během pondělí to bylo o 120 méně.

Denní přírůstek zemřelých s covidem-19 je již tři dny stejný, tedy jedenáct.

Asi 166.400 lidí se již z nemoci, kterou vyvolává virus SARS-CoV-2, v Německu zotavilo. Za den přibylo zhruba 600 uzdravených, stejně jako v neděli.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je podle RKI v Německu nyní 1,20. O den dříve to bylo 1,04. Každý infikovaný tak v průměru nakazí jednoho dalšího člověka. Podle agentury DPA podává tato hodnota obraz o dění starém zhruba týden a půl. Od poloviny května udává RKI taky takzvané sedmidenní reprodukční číslo, které je méně ovlivněné denními výkyvy. Tato hodnota je nyní na 0,95.

Obyvatelé EU se dočkají dalšího uvolňování opatření

Obyvatelé zemí Evropské unie se dnes dočkají dalšího rozvolňování přísných opatření zavedených v souvislosti se šířením koronaviru. Ve Francii se otevřou školy a v omezeném režimu i restaurace a bary. V Římě budou moci návštěvníci opět zavítat na výstavu renesančního mistra Raffaela.

Francouzský premiér Édouard Philippe minulý týden oznámil, že boj proti koronaviru postupuje úspěšněji, než vláda ještě v březnu očekávala. Jak tehdy uvedl, díky příznivým číslům může Francie vstoupit do druhé fáze uvolňování poměrů. Počínaje dneškem tak začnou v omezeném režimu opět fungovat bary a restaurace, lidé také budou moci v rámci země cestovat na delší vzdálenosti než 100 kilometrů od domova. Pařížské parky se otevřely s předstihem již v sobotu, aby si lidé mohli užít slunečný víkend.

Tvrdě dopadla pandemie i na nejrůznější kulturní akce a výstavy. Například velkolepá výstava renesančního umělce Raffaela Santiho v Římě musela své brány uzavřít jen tři dni poté, co je otevřela. Její kurátoři ale dokázali udržet pohromadě všech 120 děl, a výstava tak zájemce opět přivítá 2. června. K vidění bude do 30. srpna.

Čína hlásí pět nových případů nákazy koronavirem

Pevninská Čína za pondělí evidovala pět nových případů nákazy koronavirem. Je to o 11 méně než o den dříve, kdy byl denní součet nejvyšší za skoro tři týdny. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvolání na zdravotnické úřady.

Za všemi pěti nově odhalenými případy nemoci z koronaviru jsou podle národní zdravotnické komise lidé, kteří přicestovali ze zahraničí.

Úřady rovněž zaznamenaly deset případů nákazy, při nichž se u pacientů neobjevily žádné příznaky nemoci covid-19. V neděli přibylo 16 asymptomatických případů.

Celkový počet infikovaných koronavirem je v zemi s 1,4 miliardami obyvatel 83.022. Bilance úmrtí i po dnešku zůstává na 4634.