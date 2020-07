Brazílie má dalších 1091 úmrtí, Německo dalších 239 nakažených

Brasília - V Německu za sobotu přibylo 239 nových případů nákazy koronavirem, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 196.335. V Brazílii za posledních 24 hodin zemřelo dalších 1091 lidí. Íránci musejí mít povinně roušky, za den zemřelo 163 lidí. Nákaza koronavirem se v Rakousku podobně jako v Německu začala nově šířit také na jatkách.

Brazílie má dalších 1091 úmrtí lidí s covidem-19; Mexiko 523

V Brazílii za posledních 24 hodin zemřelo dalších 1091 lidí nakažených koronavirem. Podle agentury Reuters o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví země, která je koronavirovou infekcí zasažena po Spojených státech nejvíce na světě. Počet lidí s covidem-19 se zvýšil o 37.923, celkově jich je 1,539 milionu. Zemřelo už 64.265 pacientů. V Mexiku, po Brazílii druhé největší zemi Latinské Ameriky, počet obětí covidu-19 překročil hranici 30.000.

Nových případů nákazy i úmrtí je v Brazílii méně než za předchozí den, nicméně pokračuje trend, kdy už několik týdnů oficiální bilance úmrtí roste tempem asi 1000 případů za den.

Brazilský pravicový prezident Jair Bolsonaro se v sobotu v Brasílii zúčastnil oslav amerického Dne nezávislosti a stejně jako jejich další účastníci, včetně velvyslance USA Todda Chapmana, si nenasadil roušku. Stalo se tak den poté, co Bolsonaro vetoval tu část zákona, která ukládala povinnost nosit tuto ochranu v kostelích, ve školách, obchodech, továrnách a během soukromých shromáždění. Naopak souhlasil s tím, aby si je lidé museli nasazovat při pohybu v ulicích a ve veřejné dopravě.

Kvůli pandemii covidu-19 americká ambasáda v Brasílii letos zrušila obvyklou oslavu 4. července a místo toho vysílala slavnostní obřad prostřednictvím internetu. Bolsonaro z upevňování vztahů se Spojenými státy udělal jeden z hlavních bodů své zahraniční politiky.

V Mexiku komplikacím způsobeným covidem-19 podlehlo celkem 30.366 lidí, za poslední den se smrtelná bilance zvýšila o 523. Nakažených přibylo 6914 na 252.165. Mexiko je tak co do počtu mrtvých pátou zemí na světě a co celkového počtu infikovaných osmou. Agentura DPA napsala, že nejvíce případů je v hlavním městě Mexiku, kde žije přibližně 22 milionu lidí. V těchto dnech tam podle původních plánů měla být výrazně uvolněna opatření proti šíření nákazy, kvůli nepříznivé epidemické situaci to ale úřady už několikrát odložily.

Íránci musejí mít povinně roušky, za den zemřelo 163 lidí

V Íránu zemřelo za minulých 24 hodin 163 lidí s covidem-19, což je nejvyšší denní údaj od únorového začátku epidemie v zemi. Informovalo o tom dnes tamní ministerstvo zdravotnictví. Ode dneška v Íránu platí povinné nošení roušek na veřejných místech.

Podobně vysoký denní údaj - 162 mrtvých, Írán ohlásil v pondělí. Od začátku epidemie v zemi zemřelo 11.571 pacientů. K nakaženým za uplynulých 24 hodin podle mluvčí ministerstva zdravotnictví přibylo 2.560 dalších, celkově se nákaza potvrdila už u 240.438 lidí.

Vláda kvůli obnově ekonomických aktivit začala už v dubnu uvolňovat původní omezení, ale počet případů v zemi dále stoupá a v pěti provinciích je situace špatná, takže tam byla ochranná opatření zpřísněna.

Prezident Hasan Rúhání v sobotu oznámil, že ode dneška bude nošení roušek ve vnitřních veřejných prostorách povinné a ti, kdo neuposlechnou, nebudou mít nárok na státní služby.

Na sociálních sítích a oficiálních vládních stránkách se objevily fotografie, na nichž mají jak Rúhání, tak duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí na obličeji roušky.

Televize vede už několik dní intenzivní kampaň, jejímž mottem je sdělení, že koronavirus není žert.

Úřady oznámily nákazu 19 fotbalových hráčů a také pěti poslanců. Armáda kvůli pandemii zkrátila základní vojenský výcvik na měsíc.

Nošení roušek bylo dosud v Íránu povinné v prostředcích hromadné dopravy, ale teheránské úřady si stěžovaly, že to lidé nedodržují. Rúhání řekl, že lidé bez roušek nebudou napříště vpuštěni do úředních budov.

Německo má dalších 239 nakažených koronavirem, 2 mrtvé s covidem

V Německu za sobotu přibylo 239 nových případů nákazy koronavirem, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 196.335. Informoval o tom Institut Roberta Kocha (RKI). Komplikacím provázejícím nemoc covid-19 podlehli dva lidé, celkový počet mrtvých činí 9012. Za vyléčené RKI považuje 181.700 lidí, což je o 300 více než o den dříve.

Počet nových případů za sobotu je skoro o 200 nižší než za pátek, kdy přibylo 422 infikovaných. Také počet úmrtí je nižší, a to o pět.

V několika spolkových zemích za sobotu nepřibyl žádný nový případ nákazy, jde například o Sasko sousedící s Českem. Doposud se tam nakazilo 5458 osob. V Bavorsku, druhé spolkové zemi, jež má společnou hranici s Českem, testy nově prokázaly nákazu u deseti lidí. S celkovými 48.665 případy jde o nejvíce zasaženou spolkovou zemi. Dohromady tam zemřelo 2600 pacientů.

Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je v Německu aktuálně 0,93.

V okrese Gütersloh ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde se významným ohniskem nákazy stal masokombinát Tönnies, nadále klesá počet nově infikovaných na 100.000 obyvatel za sedm dní. RKI k dnešku uvádí hodnotu 56, ale v době vrcholu místního šíření koronaviru to bylo přes 270. Jako hraniční hodnota, po jejíž dosažení je možné zrušit místní karanténní opatření, je 50.

V sousedním okrese Warendorf, v němž byla také opět vyhlášena karanténní opatření, toto číslo spadlo pod kritickou hranici 50 už před týdnem a nadále se nezvyšuje.

S nákazou koronavirem na jatkách se nově potýká i Rakousko

Nákaza koronavirem se v Rakousku podobně jako v Německu začala nově šířit také na jatkách. Deník Kronen Zeitung dnes napsal, že infekce byla zjištěna u 12 lidí ve třech hornorakouských provozech. Zprávu pak následně podle agentury APA potvrdil krizový štáb.

Nákaza byla potvrzena v zařízeních na zpracování masa v okresech Ried, Wels-venkov a Braunau. Je možné, že bilance není konečná, neboť rozsáhlé testování v masokombinátech stále pokračuje. Zdravotnické úřady podle Kronen Zeitung zjištěné případy nepovažují za nová ohniska a v současné době se ani nepočítá s uzavřením podniků.

Naopak v Německu se nákaza na jatkách stala významnými ohnisky, na což úřady zareagovaly zpřísněním karanténních opatření v postižených okresech. Kvůli šíření koronaviru v masokombinátech v Německu krátkodobě prudce vzrostlo reprodukční číslo, které udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden infikovaný. Hodnota tohoto čísla je nyní pod jednou, což znamená, že epidemie ustupuje.

V Rakousku, kde žije necelých devět milionů obyvatel, byl koronavirus dosud prokázán u asi 18.200 lidí, z nichž 706 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. Rakousko zavedením přísných opatření dostalo epidemii rychle pod kontrolu, od konce června ale případy opět přibývají rychleji. Za sobotu alpská republika ohlásila 108 nově nakažených, o den dříve to bylo 124.

Itálie chce zpřísnit postup proti lidem odmítajícím léčbu covidu

Itálie zvažuje možnost přinutit pacienty s covidem-19 k hospitalizaci, pokud budou léčbu sami odmítat. V rozhovoru s deníkem La Repubblica to uvedl ministr zdravotnictví Roberto Speranza. Vláda podle něj posoudí také možnost zpřísnit postih za nedodržení domácí karantény.

Italům nyní hrozí za porušení podmínek karantény až rok a půl vězení a pokuta 50000 eur (133.000 korun).

Speranza sdělil, že úřady budou aktivněji vyhledávat nové zdroje infekce a budou se provádět testy na protilátky. Pozornost v zemi se nyní soustředí na severoitalské Veneto (Benátsko). Případů nákazy tam znovu přibývá a guvernér Luca Zaia řekl, že od pondělka se tam zpřísní ochranná opatření.

Obavy z nového zdroje nákazy vyvolal případ z města Vicenza. Z Bosny se tam vrátil podnikatel, který později zemřel na covid-19. Ve Vicenze muselo do karantény 89 lidí a reprodukční číslo se tam zvýšilo z původního 0,43 na 1,63. Zaia hovořil o tom, že pokud budou nemocní odmítat léčbu, budou do nemocnice dopraveni proti své vůli.

Itálie je v Evropě po Španělsku značně postiženou zemí. Nakazilo se tam přes 241.000 lidí a zemřelo více než 34.800 pacientů. Španělsko má více nakažených (přes 250.000), ale méně mrtvých (28.385), plyne ze statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse.

V Izraeli znovu sledují pohyb lidí, 30.000 jich musí do karantény

Izraelské úřady nařídily karanténu až 30.000 lidem, kteří přišli do styku s nakaženými koronavirem. Přišlo se na to díky obnovenému programu policejního sledování pohybu občanů. V Izraeli zaznamenávají v posledních dnech rychlý nárůst nakažených - celkově je jich tam přes 29.000 a zemřelo 331 lidí. Novou vlnu prožívá také palestinský Západní břeh Jordánu, mnoho případů je zejména v oblasti Hebronu. Podle samosprávy se tam situace vymkla kontrole a současná uzávěra vyhlášená na pět dní bude zřejmě muset být prodloužena.

Na Západním břehu Jordánu zaznamenali nově 528 případů koronaviru, celkově se na tomto území potvrdila nákaza u 3835 lidí a z toho 2749 připadá na oblast Hebronu. Na západním břehu Jordánu zemřelo už 18 lidí. Další palestinské území, Pásmo Gazy, má 72 nakažených a jednoho mrtvého.

Izraelský parlament dnes bude schvalovat nová vládní opatření, která mají vývoj epidemie zpomalit. Omezen bude počet návštěvníků společenských akcí a také klientů restaurací a barů na maximálně 50 lidí. Nová pravidla začnou platit v pondělí ráno. Ministr financí Jisrael Kac ale upozornil, že další omezování provozu povede ke krachu restaurací a připraví o práci dalších 150.000 lidí.

Izrael v poslední době zaznamenává více než 1000 nových nakažených denně, což převyšuje denní přírůstky z první vlny epidemie.

Policie dnes oznámila, že začne přísněji dohlížet na dodržování pravidla o odstupu a vyčlení k tomu zvláštní personál. List Haarec napsal, že policie rozeslala 30.000 lidem příkaz nastoupit karanténu, protože byli ve styku s nakaženými.

Ministr obrany Benny Ganc řekl v armádním rozhlase, že vláda chtěla "otevřít ekonomiku co nejvíc, ale s novým nárůstem případů je nucena postupovat důrazněji".