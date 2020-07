Brazílie má dalších 1091 úmrtí lidí s covidem-19; Mexiko 523

Brasília - V Brazílii za posledních 24 hodin zemřelo dalších 1091 lidí nakažených koronavirem. Podle agentury Reuters o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví země, která je koronavirovou infekcí zasažena po Spojených státech nejvíce na světě. Počet lidí s covidem-19 se zvýšil o 37.923, celkově jich je 1,539 milionu. Zemřelo už 64.265 pacientů. V Mexiku, po Brazílii druhé největší zemi Latinské Ameriky, počet obětí covidu-19 překročil hranici 30.000.

Nových případů nákazy i úmrtí je v Brazílii méně než za předchozí den, nicméně pokračuje trend, kdy už několik týdnů oficiální bilance úmrtí roste tempem asi 1000 případů za den.

Brazilský pravicový prezident Jair Bolsonaro se v sobotu v Brasílii zúčastnil oslav amerického Dne nezávislosti a stejně jako jejich další účastníci, včetně velvyslance USA Todda Chapmana, si nenasadil roušku. Stalo se tak den poté, co Bolsonaro vetoval tu část zákona, která ukládala povinnost nosit tuto ochranu v kostelích, ve školách, obchodech, továrnách a během soukromých shromáždění. Naopak souhlasil s tím, aby si je lidé museli nasazovat při pohybu v ulicích a ve veřejné dopravě.

Kvůli pandemii covidu-19 americká ambasáda v Brasílii letos zrušila obvyklou oslavu 4. července a místo toho vysílala slavnostní obřad prostřednictvím internetu. Bolsonaro z upevňování vztahů se Spojenými státy udělal jeden z hlavních bodů své zahraniční politiky.

V Mexiku komplikacím způsobeným covidem-19 podlehlo celkem 30.366 lidí, za poslední den se smrtelná bilance zvýšila o 523. Nakažených přibylo 6914 na 252.165. Mexiko je tak co do počtu mrtvých pátou zemí na světě a co celkového počtu infikovaných osmou. Agentura DPA napsala, že nejvíce případů je v hlavním městě Mexiku, kde žije přibližně 22 milionu lidí. V těchto dnech tam podle původních plánů měla být výrazně uvolněna opatření proti šíření nákazy, kvůli nepříznivé epidemické situaci to ale úřady už několikrát odložily.