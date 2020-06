Brazílie hlásí přes 32.000 nových případů, Rusko má skoro půl milionu nakažených

Brasília/Lima/Berlín/Moskva - V Brazílii se za poslední den potvrdilo přes 32.000 nových případů nákazy koronavirem a 1272 lidí komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. V Peru se dosud nakazilo přes 200.000 lidí. Rusko hlásí 8404 nových případů nákazy koronavirem, celkový počet dosáhl 493.657. Německo za úterý hlásí 318 nových případů koronaviru a 18 úmrtí.

Brazílie ohlásila přes 32.000 nových případů nákazy a 1272 úmrtí

V Brazílii se za poslední den potvrdilo 32.091 nových případů nákazy koronavirem a 1272 lidí komplikacím souvisejícím s nemocí covid-19 podlehlo. Dosud se tak v této největší latinskoamerické zemi potvrdilo 739.503 případů, z nichž 38.406 zemřelo a 311.064 se už uzdravilo, uvedlo v noci na dnešek na svých stránkách ministerstvo zdravotnictví.

Brazílie, která má na 212 milionů obyvatel, je v počtu potvrzených případů covidu-19 po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa, v počtu obětí pak třetí. Nejvíce mrtvých, přes 111.000 hlásí USA, druhá je se zhruba 41.000 Británie.

Brazilská vláda si v posledních dnech vysloužila širokou kritiku kvůli omezenému zveřejňování koronavirových statistik a mnozí ji podezírali, že se tak snaží zakrýt skutečný rozsah epidemie v zemi. Prezident Jair Bolsonaro totiž nemoc covid-19 zlehčuje a preventivní opatření proti šíření koronaviru odmítá s tím, že ohrožují ekonomiku. Restrikce ve snaze omezit šíření nemoci zavedly jen jednotlivé státy brazilské federace.

V pátek přestalo ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat souhrnné údaje a začalo publikovat jen denní nárůsty nakažených a úmrtí. V úterý ale muselo zveřejňování souhrnných statistik obnovit poté, co to vládě nařídil v soud. Reálná čísla jsou nicméně v Brazílii podle expertů vyšší, protože země málo testuje.

I když Brazílie podle analytiků ještě nedosáhla vrcholu epidemie, v zemi již začalo postupné uvolňování karanténních opatření. Například starosta Sao Paula Bruno Covas rozhodl, že obchody s vchodem do ulice či realitní kanceláře mohou v tomto největším brazilském městě začít opět fungovat. Obchody se otevřou nejprve jen na čtyři hodiny denně, a to od 11:00 do 15:00. Covas doufá, že ve čtvrtek se budou moci otevřít i nákupní střediska, pokud se podaří dojednat podmínky ochrany zákazníků.

Opatření začal už o víkendu uvolňovat i druhý nejhůře postižený stát brazilské federace, významné Rio de Janeiro.

Tisková agentura Agencia Brasil dnes informovala, že v Brazílii se od počátku pandemii potvrdil koronavirus i u 2085 domorodých obyvatel, z nichž 82 v souvislosti s covidem-19 zemřelo. Koronavirus Sars-CoV-2, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně, zasáhl na 500 z asi 5850 vesnic domorodých obyvatel v Brazílii, uvedla dnes Agencia Brasil.

V Peru se koronavirem nakazilo přes 200.000 lidí

V Peru, po Brazílii v rámci nynější pandemie druhé nejpostiženější jihoamerické zemi, se koronavirem nakazilo už přes 200.000 lidí, z nichž 5738 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. Oznámilo to v noci na dnešek peruánské ministerstvo zdravotnictví. Počty nakažených i úmrtí výrazně přibývají také v dalších zemích Latinské Ameriky, která podle Světové zdravotnické organizace (WHO) ještě vrcholu nynější zdravotní krize nedosáhla.

Znepokojení vyjádřila WHO tento týden zejména ohledně situace v Brazílii, Mexiku, Peru a Chile. Rekordní počet úmrtí s covidem-19 za posledních 24 hodin ale zaznamenali například v Kolumbii, kde přibylo 64 úmrtí a 1359 nakažených, čímž se počet dosud potvrzených případů v této zemi zvýšil na 42.078 se 1372 oběťmi.

V celé Latinské Americe evidují dosud 1,4 milionu případů nákazy koronavirem, z toho 70.000 lidí zemřelo a na 686.000 se už uzdravilo. Polovina evidovaných případů infekce připadá na největší zemi regionu Brazílii, druhý nejvyšší počet eviduje Peru, které ale na rozdíl od Brazílie provádí mnohem více testů na koronavirus.

Od prvního zaznamenaného případu infekce v Peru začátkem března se v této zemi se 33 miliony lidí dosud potvrdilo 203.736 nakažených, což je ve světovém srovnání podle americké univerzity Johnse Hopkinse (JHU) osmý nejvyšší počet po USA, Brazílii, Rusku, Británii, Indii, Španělsku a Itálii.

Třetí v Latinské Americe je co do počtu evidovaných nakažených Chile, které od počátku pandemie eviduje na 143.000 případů. Tato země, v níž žije na 18 milionů obyvatel, ale v regionu provádí nejvíce testů v přepočtu na obyvatele. Za poslední den přibylo v Chile 19 úmrtí s covidem-19 a 3913 nakažených.

Ohniskem epidemie v Chile je hlavní město Santiago de Chile, kde se v posledních týdnech ocitly nemocnice na pokraji kapacity a musely odvážet pacienty do jiných regionů. Počty nakažených jsou v chilské metropoli stále vysoké, a proto tam už čtvrtý týden trvá karanténa pro celé město, v němž žije sedm milionů obyvatel. Vyhlášena je zatím do 12. června, vláda ale nevylučuje její prodloužení, protože epidemie trvá. Chilané v metropoli však nařízení příliš nedodržují.

Vrchol epidemie za sebou nemá ještě ani Mexiko, kde v posledních dnech podle ministerstva zdravotnictví přibývá přes 4000 nakažených denně, za poslední den to bylo 4200 nových případů. Celkem se dosud v této zemi se 125 miliony obyvatel potvrdilo 124.301 nakažených, z toho 14.649 lidí zemřelo. Ani mexická vláda nezavedla celostátní karanténu, omezení vyhlašovaly jednotlivé státy federace. I ty už je začaly pomalu rušit.

Například mexické letovisko Cancún už přivítalo první turisty, když se tam po více než dvou měsících tento týden otevřely hotely, uvedla dnes agentura AP. Ubytovat ale smí zatím jen třetinu hostů, aby se zamezilo větším skupinám. Davy ale nyní do města na pobřeží Karibiku ani nemíří.

Výrazně rostou počty nakažených také v Argentině, kde za poslední den přibylo 1141 potvrzených případů. I proto místní úřady o víkendu do 28. června prodloužily karanténu v metropoli Buenos Aires. Celkem se v Argentině dosud potvrdilo na 25.000 případů a přes sedm set úmrtí s covidem-19. Tato země se 45 miliony obyvatel má také jeden z nejdelších zákazů vnitrostátních i mezinárodních komerčních letů - až do 1. září.

Rusko má skoro půl milionu případů nákazy koronavirem

Rusko dnes ohlásilo 8404 nových případů nákazy koronavirem za 24 hodin, což je nejméně za poslední dva týdny, napsala agentura TASS s odvoláním na krizový štáb. Celkem se v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel od počátku pandemie infikovalo 493.657 lidí.

V uplynulých 24 hodinách ovšem zemřelo 216 lidí s covidem-19, což je podle agentury Interfax druhý nejhorší údaj za celé období. Celkem v zemi v souvislosti s koronavirem zemřelo už 6358 lidí a 252.783 se uzdravilo. O den dříve Rusko hlásilo 8595 nových případů nákazy koronavirem a 171 úmrtí s covidem-19.

Rusko zůstává z hlediska počtu nakažených třetí nejpostiženější zemí světa, po USA a Brazílii.

Nejhorší je nadále situace v Moskvě, kde nyní přibylo 1195 nových případů a celkový počet dosáhl 199.785. Nicméně denní přírůstek je nejmenší od 11. dubna. Maxima metropole dosáhla 7. května v podobě 6703 případů, připomněl Interfax.

Poměrně nízkou úmrtnost na covid-19 v Rusku v porovnání s jinými zeměmi, která budí pochyby pozorovatelů, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v televizi CNN vysvětlil vyšší efektivitou ruského zdravotnictví, což prý umožnilo přežít většímu počtu lidí.

Německo za úterý hlásí 318 nových případů koronaviru a 18 úmrtí

Německo v úterý zaznamenalo 318 nových případů nemoci covid-19 a dalších 18 lidí komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo. Vyplývá to z bilance zveřejněné Institutem Roberta Kocha (RKI). O den dříve Německo zaregistrovalo 350 nových nákaz koronavirem a 37 úmrtí lidí s covidem-19.

V Německu, kde žije 83 milionů obyvatel, byla infekce dosud diagnostikována u 184.861 lidí, z nichž 8729 zemřelo. Zhruba 170.700 dříve nakažených eviduje RKI jako uzdravené, za posledních 24 hodin se jejich počet zvýšil o 500.

Nejpostiženější spolkovou zemí je dlouhodobě Bavorsko, které hraničí s Českem. Nákaza koronavirem se tam potvrdila u zhruba 47.500 lidí, z nichž 2531 zemřelo. Nejlidnatější spolková země, Severní Porýní-Vestfálsko, eviduje přes 38.840 infikovaných a 1636 mrtvých. Sasko, druhá spolková země sousedící s Českou republikou, dosud zaznamenalo 5337 nakažených a 217 obětí.