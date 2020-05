Brazílie eviduje přes 20.000 úmrtí, v USA přibylo 1255 zemřelých

Brasília/Washington - Počet obětí nákazy koronaviru v Brazílii překročil 20.000. Ve čtvrtek zde zemřelo 1188 lidí s nemocí covid-19, což je doposud nejvyšší denní bilance. Spojené státy evidují za poslední den 1255 zemřelých s nemocí covid-19. Celkem už země eviduje 94.661 obětí pandemie.

Brazílie eviduje už více než 20.000 úmrtí po nákaze koronavirem

Počet úmrtí po nákaze koronavirem v Brazílii překročil 20.000. Ve čtvrtek zde zemřelo 1188 lidí s nemocí covid-19, což je doposud nejvyšší denní bilance. Celkem už jihoamerická země eviduje 310.087 případů koronavirové nákazy, přičemž 18.508 jich přibylo v posledních 24 hodinách. S odvoláním na ministerstvo zdravotnictví o tom dnes informovala agentura Reuters.

Čtvrteční nárůst počtu obětí v zemi s 210miliony obyvatel lehce přesáhl dosud nejvyšší bilanci z úterý, kdy úřady ohlásily 1179 nových obětí. Jedná se současně o značný nárůst oproti středě, kdy v Brazílii přibylo 888 obětí.

Denní nárůst počtu případů koronavirové infekce nicméně zpomalil - čtvrtečních více než 18.500 případů nepřesáhlo bezmála 20.000 případů ve středu, což je dosavadní rekord.

Celkově již s komplikacemi doprovázejícími covid-19 zemřelo 20.047 lidí. Brazílii to řadí na šestou příčku na světě. Co do počtu nakažených je Brazílie třetí, za Ruskem a Spojenými státy. V Latinské Americe je nejhůře zasaženou zemí, následuje ji Peru s více než 109.000 potvrzenými případy infekce a Chile s Mexikem; oba státy evidují okolo 57.000 nakažených.

V USA přibylo za den 1255 zemřelých s koronavirem

Ve Spojených státech zemřelo s nemocí covid-19 za posledních 24 hodin 1255 lidí. V porovnání s předchozím dnem je denní přírůstek o více než 300 nižší. Celkem už země eviduje 94.661 obětí pandemie, vyplývá z dat Univerzity Johnse Hopkinse (JHU).

Mezi čtvrtečním a dnešním ránem SELČ úřady registrovaly 25.882 nových případů infekce, což je nárůst oproti zhruba 23.600 o den dříve. Od začátku pandemie v zemi se koronavirus prokázal v USA u 1,58 milionu lidí. Spojené státy, v nichž žije bezmála 330 milionů obyvatel, jsou co do počtu obětí i nakažených pandemií nejhůře zasaženou zemí světa. Vzhledem k nedostatečnému přístupu americké veřejnosti k testům na covid-19 jsou skutečné počty infikovaných patrně mnohem vyšší, upozorňuje agentura AFP.