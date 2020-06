Brazílie eviduje již přes 1,3 milionu nakažených koronavirem

Brasília - Brazílie za poslední den zaregistrovala 38.693 nově nakažených koronavirem, čímž se celkový počet osob s prokázanou nákazou v této největší latinskoamerické zemi od začátku pandemie přehoupnul přes hranici 1,3 milionu. S odkazem na vyjádření místních úřadů to napsala agentura Reuters. Za posledních 24 hodin tam po komplikacích covidu-19 zemřelo 1109 osob.

Brazílie s asi 210 miliony obyvatel je v absolutních číslech druhou nejhůře zasaženou zemí na světě po Spojených státech. Podle dnes aktualizovaných dat tam v důsledku koronaviru zemřelo již 57.070 lidí. Řada odborníků se přitom domnívá, že se v zemi nakazilo mnohem více osob, než uvádějí oficiální statistiky, protože se tam provádí málo testů na SARS-CoV-2. Vrchol epidemie experti navíc v Brazílii očekávají až v červenci.

Tamní vláda v sobotu uzavřela dohodu s Oxfordskou univerzitou a společností AstraZeneca, aby mohla v zemi vyrábět jejich vakcínu vůči koronaviru se slibnými předběžnými výsledky, jež nyní prochází testováním. Brazilské úřady zaplatí 127 milionů dolarů (asi tři miliardy korun) za materiál, z něhož bude schopen místní výrobce vakcín Fiocruz vyrobit do konce ledna příštího roku asi 30 milionů dávek. Celkem by se jich pak mělo vyrobit asi 100 milionů.

Pokud by se tak látka v testech ověřila, mohla by Brazílie okamžitě začít s očkováním populace. Jako první by přitom vakcínu dostali starší občané, lidé s předchozími zdravotními obtížemi a pracovníci ve zdravotnictví.