Brazílie dál láme rekordy v počtu nakažených, přibývají i v Rusku

Brasília/Moskva - Brazílie dál láme rekordy v počtu lidí nakažených koronavirem během jediného dne. Za uplynulých 24 hodin jich přibylo 20.000, a celkem tak má jihoamerická země již téměř 300.000 infikovaných. Brzy by tak mohla předstihnout Rusko, které má s více než 317.000 infikovaných druhý nejvyšší počet nakažených na světě, po Spojených státech. Ty zůstávají dál nejpostiženější zemí světa co do počtu nakažených i mrtvých.

S covidem-19 v Brazílii, která má 210 milionů obyvatel, zemřelo již téměř 19.000 osob. Jižní Amerika se podle expertů citovaných serverem BBC stala novým ohniskem pandemie. Po Brazílii druhá nejhůře postižená země regionu, Peru, ve středu překročila 100.000 potvrzených případů nákazy. Rekordní denní nárůst nakažených dnes oznámila také Kolumbie a tento týden i Peru, Chile a Mexiko.

V Rusku počet zemřelých s nemocí překonal hranici 3000. Některá západní média ale delší dobu poukazují na neproporčně nízký počet úmrtí v Rusku v porovnání s jinými zeměmi. Ruské úřady tvrdí, že je to díky rozsáhlému testování. Podle odborníka z Moskevské státní univerzity Michaila Tamma ale například v metropoli úřady připouštějí, že více než 60 procent zemřelých se do statistiky nezapočítává.

Spojené státy, jež mají asi 330 milionů obyvatel, evidují 1,55 milionu nakažených a přes 93.000 úmrtí. Více než čtvrtina obětí ze světové bilance tak pochází z USA. Za posledních 24 hodin tam zemřelo s covidem-19 dalších 1561 osob, což je ve srovnání s předchozím dnem stabilní přírůstek.

Podle nové studie vědců z Columbijské univerzity se USA mohly vyhnout úmrtí až 84 procent lidí, kdyby zavedly ochranná opatření o dva týdny dříve. V případě nakažených mohlo být číslo nižší údajně o 82 procent.

Svět mezitím dál hledá lék proti covidu-19 i vakcínu. Podle listu The Wall Street Journal ale příslib prezidenta USA Donalda Trumpa, že očkovací látku zajistí do konce letošního roku, posiluje u některých lidí strach a odpor k očkování. Sám šéf Bílého domu tento týden uvedl, že jako prevenci bere lék proti malárii hydroxychlorochin. Americké úřady přitom před užíváním tohoto preparátu varovaly.

Zatímco v Brazílii, Rusku či USA přibývají nakažení dál po tisících, v Evropě se situace stabilizuje. V Německu, které má 83 milionů obyvatel, přibylo ve středu 745 nových případů nákazy, tedy zhruba stejně jako v úterý, a s covidem-19 zemřelo dalších 57 lidí. Italský premiér Giuseppe Conte, jehož země je jednou z nejpostiženějších na světě, řekl, že Itálie se dostala z nejhoršího. Mrtvých za posledních 24 hodin bylo podle úřadu civilní ochrany 156, nově nakažených 642.

Itálie se v únoru stala první evropským ohniskem nákazy virem SARS-CoV-2 a od té doby se v zemi nakazilo přes 228.000 lidí. Počet mrtvých s nemocí covid-19 se dostal na 32.486, více zemřelých mají pouze USA a Británie.

Ve Španělsku za poslední den zemřelo 48 nakažených, takže bilance je výrazně nižší než ve středu, kdy úřady hlásily 95 úmrtí. Ministerstvo zdravotnictví upozornilo, že v dnešní statistice kvůli administrativním vadám chybějí čísla z Katalánska, které patří k nejvíce zasaženým regionům. Celkem se od začátku epidemie v jihoevropské zemi virem SARS-CoV-2 nakazilo přes 233.000 lidí, 27.940 z nich zemřelo.

Britské ministerstvo zdravotnictví oznámilo smrt dalších 338 lidí s pozitivním testem na koronavirus, čímž oficiální bilance epidemie v zemi narostla na 36.042 úmrtí. S novým denním součtem ale pokračuje sestupný trend statistiky obětí. Pozitivní nález už mělo v království více než čtvrt milionu lidí.

V Číně, odkud se začal virus SARS-CoV-2 šířit, se ve středu potvrdily jen dva případy nákazy a s covidem-19 nikdo nově nezemřel.

Pandemii se lidé na celém světě snaží čelit různými způsoby. Například v Thajsku jedno z nákupních středisek tlačítka pro přivolání výtahu a volbu patra nahradilo pedály.