Brazílie a USA mají 40.000 nově nakažených, nárůst případů na Slovensku

Brasília/Washington/Bratislava - Brazílie oznámila za poslední den opět skoro 40.000 nových případů koronaviru a přes tisíc úmrtí pacientů s covidem-19. Bezmála 40.000 nově nakažených ve čtvrtek ohlásily také Spojené státy. Slovensko poprvé od konce dubna zaznamenalo tři dny po sobě dvouciferný počet nových případů nákazy, infikovaní přibývají zejména v jednom z okresů na severu země.

Brazílie hlásí za den opět na 40.000 nakažených koronavirem Brazílie oznámila za poslední den opět skoro 40.000 nově potvrzených případů nákazy koronavirem a znovu přes tisíc úmrtí pacientů s covidem-19. Druhý nejvyšší denní nárůst nových případů nákazy od počátku pandemie (6104) oznámilo Mexiko, kde celkový počet dosud registrovaných nakažených překročil 200.000. V celé Latinské Americe zaznamenali od počátku pandemie už 2,3 milionu nakažených, z toho 106.000 pacientů zemřelo a 1,3 milionu lidí se už uzdravilo.

V Mexiku, které je se 128 miliony obyvatel druhou největší zemí Latinské Ameriky, za poslední den přibylo 6104 potvrzených případů infekce a 736 úmrtí s covidem-19. Od prvního odhaleného případu koncem února tak tato země zaznamenala už 202.951 nakažených a 25.060 úmrtí. Za poslední tři týdny se ale počet nakažených i úmrtí s covidem-19 v Mexiku zdvojnásobil. Mezi nově nakaženými v Mexiku je i ministr financí Arturo Herrera, oznámil ministr ve čtvrtek na twitteru.

Nejhůře postižená země Latinské Ameriky a druhá nejzasaženější země na světě v této pandemii - Brazílie - oznámila za poslední den 39.483 nově potvrzených případů, o den dříve to bylo 42.725. Úmrtí s covidem-19 přibylo za den 1141, o den dříve to bylo 1185. Celkem tak tato země s 210 miliony obyvatel eviduje už 1,228.114 potvrzených případů nákazy, z toho 54.971 pacientů zemřelo a zhruba polovina se už uzdravila.

V počtu úmrtí i potvrzených případů infekce je Brazílie ve světovém srovnání podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) druhá po USA. Počty nakažených v Brazílii jsou ale podle expertů mnohem vyšší, země totiž provádí málo testů na koronavirus SARS-CoV-2. Vrchol epidemie experti navíc v Brazílii očekávají až v červenci.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro nemoc covid-19 od počátku zlehčuje a odmítá omezení pohybu lidí či uzavření obchodů a restaurací, která kvůli koronaviru zavedly jednotlivé státy této federace. Státy už ale začaly s postupným uvolňováním omezení, aby zmírnily ekonomické dopady karanténních opatření.

Druhý nejvyšší počet nakažených koronavirem v Latinské Americe hlásí Peru, které je s 268.602 evidovanými případy šesté na světě. Za poslední den v této třicetimilionové zemi přibylo 3913 potvrzených nakažených a 175 úmrtí, zhruba stejně jako v posledních několika dnech.

Třetí v regionu je Chile, kde oznámilo ministerstvo zdravotnictví za poslední den 172 úmrtí s covidem-19 a 4648 nových případů, což je více než od den dříve (3649). Ministr zdravotnictví Enrique Paris nicméně hovořil o "mírném zlepšení", protože poklesl podíl pozitivních případů mezi testovanými. Od počátku pandemie eviduje Chile 259.064 nakažených, což je podle JHU sedmý nejvyšší počet na světě. Tato země s asi 18 miliony obyvatel ale stejně jako Peru relativně hodně testuje a provedla už přes milion testů. Například mnohonásobně větší Brazílie jich dosud udělala jen necelé tři miliony.

USA ve čtvrtek informovaly o bezmála 40.000 nově nakažených

Spojené státy ve čtvrtek podle informací americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) ohlásily téměř 40.000 nových případů koronaviru. Nárůst televize CNN původně označovala za nejvyšší od začátku pandemie. Později však s odvoláním na aktualizovanou bilanci JHU uvedla, že do ní byly zahrnuty i případy z předchozích dní. Ve stejný den koronavirem nejpostiženější země světa také ohlásila, že dalších více než 2400 nakažených zemřelo.

Ve čtvrtek podle JHU Spojené státy informovaly o dalších 39.972 nakažených a 2425 mrtvých. Do statistiky jsou zahrnuty případy ze všech 50 států, federálního území District of Columbia, kde leží hlavní město Washington, dalších amerických území i repatriovaných osob.

Koronavirus se při testech dosud podle JHU potvrdil v USA u více než 2,422.300 lidí a přes 124.400 s nemocí covid-19 zemřelo. Experti z amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ale v čtvrtek uvedli, že podle jejich propočtů se koronavirem nakazilo přes 20 milionů Američanů, tedy mezi 5 a 8 procenty celé populace. Odborníci rovněž tvrdí, že až polovina nově nakažených v některých státech jsou mladí lidé, kteří často nevykazují příznaky nákazy a vůbec nevědí, že virus mají. Tím vzniká větší nebezpeční nekontrolovatelného šíření nemoci i mezi staršími a nemocnými občany, u nichž hrozí větší riziko vážných komplikací.

Ve čtvrtek podle CNN v New Jersey výrazně přibylo úmrtí souvisejících s koronavirem, což stát řadí k pandemií nejpostiženějším vedle New Yorku a Kalifornie.

V nejhůře zasaženém státu New York, který poměrně brzy zavedl přísná ochranná opatření, je však pandemie nadále na ústupu. Guvernér Andre Cuomo ve čtvrtek prohlásil, že se státu podařilo "ohnout" epidemiologickou křivku. Ve středu tam v souvislosti s covidem-19 zemřelo 17 lidí, v nejhorších dnech pandemie to přitom bylo přes 1000 za den.

Ačkoliv byla před několika měsíci situace nejvážnější zejména v hustě osídlených oblastech, v nichž většinou vládnou demokraté, nyní počty nově nakažených rostou nejrychleji v řadě řidčeji osídlených venkovských států, v nichž nejvyšší posty zastávají republikáni. Tamní guvernéři, také kvůli tlaku republikánského prezidenta Donalda Trumpa, často velice rychle uvolňovali ochranná opatření kvůli obavám z dopadů na ekonomický život.

Na Slovensku přibývá nových případů nákazy, hlavně na severu země

Slovensko poprvé od konce dubna zaznamenalo tři dny po sobě dvouciferný počet nových případů nákazy koronavirem. Infikovaní přibývají zejména v jednom z okresů na severu země, kde úřady v reakci zavedly omezení ve snaze šíření choroby covid-19 zpomalit. Premiér Igor Matovič pro případ přetrvávajícího nárůstu počtu nakažených upozornil na možnost opětovného zavedení restrikcí včetně uzavření hranic.

Ve čtvrtek testy odhalily na Slovensku dalších 13 nakažených koronavirem, z toho sedm pacientů pochází z okresu Čadca nedaleko hranic s Českem. Také ve středu byla zhruba polovina z 23 potvrzených případů infekce zjištěna právě ve zmíněném regionu. Celkově tam hygienici hlásí tři desítky nakažených.

Město Čadca v reakci na šíření koronaviru ode dneška uzavřelo základní školy, sportovní zařízení a další veřejné budovy. Neuskuteční se ani dříve naplánované společenské či sportovní akce. Podobná karanténní opatření zavede v pondělí i město Krásno nad Kysucí, které leží nedaleko Čadce.

Úřad hlavního hygienika informoval, že rostoucí počet potvrzených případů nákazy na Slovensku v posledních dnech je výsledkem dohledávání lidí, kteří přišli do kontaktu s dříve infikovanými. Bratislava v uplynulých týdnech na celostátní úrovni zrušila většinu karanténních opatření proti šíření koronaviru.

"Když budeme vidět, že čísla nadále rostou, bude to zrcadlo naší nezodpovědnosti. V takovém případě budeme muset přistoupit k restriktivním opatření, možná i k uzavření hranic," řekl Matovič v dnešní diskusní relaci Rádia Expres.

Podle předsedy slovenské vlády druhé vlně koronaviru čelí Chorvatsko, které patří v létě k oblíbeným destinacím Slováků pro trávení dovolené a které Bratislava dříve zařadila v souvislosti s pandemií covidu-19 mezi takzvané bezpečné země.

"Musíme být připravení, že si možná někdo bude plánovat dovolenou, ale najednou možná bude zákaz do dané země cestovat. Nebo když se bude vracet zpět, měl by nastoupit do karantény. Otevřené hranice způsobují, že počet případů stoupá. Já se obávám, že když to takto půjde dál, je to otázka několika týdnů, že se znovu začnou zavírat hranice i v rámci Evropy," uvedl Matovič ke koronavirové nákaze.

Od propuknutí pandemie covidu-19 mělo Slovensko ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nízký počet nakažených. Celkově úřady v zemi pod Tatrami, která má zhruba 5,5 milionu obyvatel, dosud zaznamenaly 1643 nakažených, z nichž se výrazná většina již uzdravila a 28 pacientů s koronavirem zemřelo. Celkově země hlásí 160 aktivních případů infekce, minulý týden to bylo méně než 100 pacientů.

Německo hlásí 477 nových případů nákazy koronavirem

Německo za posledních 24 hodin eviduje dalších 477 případů nákazy koronavirem, tedy méně než za předchozí den. Celkový počet infikovaných od propuknutí nákazy tím vzrostl na 192.556. Vyplývá to ze statistik, které dnes zveřejnil tamní Institut Roberta Kocha (RKI).

Země s přibližně 83 miliony obyvatel nově eviduje také 21 dalších úmrtí v souvislosti s covidem-19, celkem kvůli komplikacím spojeným s tímto onemocněním zemřelo 8948 pacientů. O den dříve RKI hlásil 630 nově nakažených a 13 zemřelých.

V Německu v posledních dnech počet nově infikovaných stoupá, a to zejména kvůli novým ohniskům nákazy. Přes 1500 infekcí souvisí s jatky v okrese Gütersloh v Severním Porýní-Vestfálsku, kde musely úřady obnovit karanténní opatření.

Pevninská Čína hlásí 13 dalších infekcí, většinu z Pekingu

Úřady pevninské Číny dnes oznámily 13 dalších případů nákazy koronavirem, převážnou většinu v Pekingu. Oproti předchozímu dni jde o mírný pokles. Informovala o tom agentura Reuters.

Čínské úřady ve čtvrtek hlásily 19 nově nakažených. V hlavním městě, kde se objevilo nové ohnisko, jich bylo 13, dnes jich metropole evidovala 11.

Čína zažívala vrchol pandemie covidu-19 v únoru, kdy denně přibývalo dva až čtyři tisíce nakažených, v březnu to byly denně desítky nově nakažených a od konce dubna přibývaly jen jednotky případů. Od propuknutí nákazy na přelomu loňského a letošního roku se v zemi s více než miliardou obyvatel nakazilo 83.462 lidí, z čehož podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse 4641 zemřelo.