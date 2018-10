Brasília - V Brazílii se konají prezidentské a parlamentní volby, které jsou označovány za nejdůležitější od konce diktatury v roce 1985. Největší šance vyhrát dnešní první kolo má krajně pravicový kandidát a bývalý armádní důstojník Jair Bolsonaro, který svými radikálními postoji rozdělil brazilskou společnost. Zřejmě ale nezíská přes 50 procent hlasů a ve druhém kole za tři týdny se utká nejspíš s levicovým kandidátem Fernandem Bolsonarem.

Bolsonaro dnes nicméně vyjádřil přesvědčení, že vyhraje už v prvním kole. Prohlásil to před volební místností v Riu de Janeiro, kde mezi prvními odvolil už hodinu po otevření volebních místností. Volit šel spolu se svými dvěma syny Carlosem a Flaviem, který kandiduje do Senátu. Všichni tři měli neprůstřelné vesty a doprovázela je početná ochranka.

Třiašedesátiletý Bolsonaro se totiž před měsícem stal na volebním mítinku terčem útoku, když ho jeho odpůrce pobodal. Politik skončil v nemocnici, odkud ho pustili až před týdnem.

V posledních předvolebních průzkumech měl Bolsonaro asi 15procentní náskok před pětapadesátiletým Haddadem, který ale nejspíš podle deníku El País vyhraje dnes v chudých regionech. Tento levicový politik, který se stal prezidentským kandidátem až před necelým měsícem, nahradil uvězněného exprezidenta Luize Inácia Lulu da Silva. Ten se stále těší velké popularitě právě kvůli tomu, že za své vlády v letech 2003 až 2010 dostal sociálními programy miliony chudých obyvatel z bídy.

Lula, jemuž volební soud nepovolil kvůli trestu za korupci kandidovat, v dnešních volbách ani nemohl volit. Podle brazilských zákonů se totiž ve věznici konají volby pouze tehdy, když je tam nejméně 20 lidí, kteří mohou a mají zájem volit. Exprezident proto alespoň vyzval v dopise a na videu, zveřejněném na sociální síti, aby voliči dali svůj hlas Haddadovi.

Brazilci dnes volí kromě prezidenta, viceprezidenta i dvě třetiny Senátu, celou Sněmovnu poslanců, 27 guvernérů a členy regionálních parlamentů brazilské federace. Volební místnosti se oficiálně uzavřou v 17:00 hodin místního času (22:00 SELČ), ale na západě země to bude ještě o dvě hodiny později.

První předběžné výsledky by mohly být velmi rychle, protože Brazilci volí elektronicky. Místní úřady tvrdí, že proces je absolutně bezpečný, protože volební elektronické přístroje nejsou napojeny na internet a celý systém je pravidelně kontrolován proti útokům hackerů. Po skončení hlasování každý přístroj vytiskne papírovou kopii výsledků, která má pak sloužit pro případně ruční ověření.

Volby v Brazílii jsou povinné pro lidi od 18 do 70 let a dobrovolné pro mladistvé od 16 do 18 let. Ti, kteří k volbám nepřijdou a platí pro ně povinnost volit, musí do 60 dnů doložit potvrzení od lékaře či například o služební cestě od zaměstnavatele. Jinak jim hrozí pokuta, která ale činí v přepočtu jen asi 20 Kč.

Z téměř 150 milionů brazilských voličů jich volí skoro dvě třetiny na jihu země, kde se nachází i nejlidnatější města Sao Paulo a Rio de Janeiro, a tam má více příznivců Bolsonaro. Jen čtvrtina voličů volí v chudších oblastech na severovýchodě země, které jsou tradiční baštou Strany pracujících (PT), za niž kandiduje Haddad.