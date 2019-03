Omsk - Bratři Kovářové by se podle ruských médií mohli při dalším angažmá sejít v dresu hokejového Avangardu Omsk. S odkazem na své zdroje to uvedl server championat.com. Brankář Jakub se o víkendu rozloučil s Jekatěrinburgem, útočník Jan je do konce ročníku zavázaný extraligové Plzni.

Třicetiletý Jakub Kovář přišel do KHL v roce 2013. Pět ze šesti sezon strávil v Jekatěrinburgu, zbylou odchytal v Čerepovci. V tomto ročníku vytvořil rekord KHL s 38 výhrami za sezonu a pomohl Avtomobilistu k prvenství ve Východní konferenci.

V druhém kole play off však klub vypadl po porážce 1:4 na zápasy s Ufou. Majitel dvou bronzů z mistrovství světa 2011 a 2012 Kovář měl na pozici týmové jedničky z devíti utkání Gagarinova poháru průměr 1,92 obdrženého gólu na zápas a výbornou úspěšnost zákroků 92,7 procenta.

Devětadvacetiletý Jan Kovář v úvodu sezony bojoval o NHL. Po pěti letech strávených v Magnitogorsku, kam zamířil v roce 2013 po zisku titulu s Plzní, uzavřel v červenci jako nedraftovaný volný hráč roční jednocestnou smlouvu na dva miliony dolarů s New York Islanders. Jenže v přípravě místo v kádru nezískal a klub s ním zrušil kontrakt.

Potom Kovář ještě usiloval o smlouvu na zkoušce na farmě Bostonu v Providence v AHL, kde ve 12 duelech nasbíral deset bodů za čtyři branky a šest asistencí. Účastník pěti mistrovství světa a únorových olympijských her v Pchjongčchangu trénoval i s prvním týmem Bruins, ale kýžený kontrakt nakonec neobdržel.

Do Plzně přišel ceněný centr zkraje prosince nejprve jen na měsíc, ale už o dva týdny později se obě strany dohodly na prodloužení spolupráce. V základní části nasbíral v 28 utkáních 33 bodů (7+26) a výrazně pomohl Milanu Gulašovi k vítězství v produktivitě i zisku střelecké koruny.

Na nejvyšší úrovni spolu v jednom týmu kromě reprezentace oba bratři zatím nepůsobili. Před odchodem do KHL byl Jakub oporou Českých Budějovic, zatímco Jan hrál za Plzeň a před šesti lety jí pomohl k prvnímu domácímu titulu. S Metallurgem vyhrál dvakrát Gagarinův pohár.