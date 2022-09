Bratři Fuksovi byli se sezonou spokojení, Petra čeká přijímač na vojnu

Praha - Rychlostní kanoisté Martin a Petr Fuksovi hodnotili uplynulou sezonu úspěšně. Zatímco devětadvacetiletý Martin získal osm medailí a titul mistra Evropy z Mnichova, o pět let mladší Petr si pochvaloval výkonnostní vzestup. Oba chtějí příští rok pokračovat ve společném působení v deblu, Petra čeká jen před novým ročníkem přijímač na vojnu.

"Na začátku sezony jsem říkal, že bych si rád přivezl z každého závodu medaili. To se mi podařilo splnit," řekl na dnešní tiskové konferenci Martin Fuksa. "Samozřejmě by bylo nejlepší, kdyby byly všechny zlaté, což nevyšlo. Nehodnotím to tedy na 100, ale 99 procent. Obecně jsem však spokojený," doplnil dvojnásobný mistr světa.

Vedle něj sedící Petr se pousmál. "Já sice žádné medaile nepřivezl, ale pro mě to byla v singlu nejúspěšnější sezona, jakou jsem měl. Byl jsem ve finále třikrát šestý a to se mi nikdy nepovedlo. Má to vzestupnou tendenci," uvedl dvojnásobný vicemistr Evropy do 23 let.

Martin Fuksa ovládl v této sezoně závody Světového poháru v Račicích a Poznani na 500 i 1000 metrů. Bral dvě bronzové medaile na MS v kanadském Halifaxu a v srpnu ovládl ME na pětistovce. Neolympijskou disciplínu vyhrál již poosmé a obhájil vítězství z loňského šampionátu v Poznani. V Mnichově bral ještě na dvojnásobné trati stříbro.

"Vážím si všech medailí, ale nejlepším okamžikem sezony bylo asi vítězství na mistrovství Evropy. Je to osmé vítězství za sebou a slyšet hymnu na stupních vítězů je speciální. Já v cíli moc neslavím, ale byl jsem rád. Už mi taky dochází, že nevím, kdy to bylo naposledy, takže si to užívám," řekl Fuksa s tím, že ale konec kariéry v nejbližší době neplánuje.

Má před sebou odpočinek, dovolenou a k lehkému tréninku by se chtěl vrátit v říjnu. Naplno zahájí přípravu v novém roce. "Osvědčuje se mi, že už toho mám dost natrénováno a je lepší taky odpočívat. Dělal jsem to i před touto sezonou a vyplatilo se mi to, protože jsem měl hodně energie. Příští rok bude vrchol mistrovství světa, které bude také nominací na olympiádu," řekl Martin Fuksa.

Čtyřiadvacetiletý Petr zahájí přípravu dříve. Od října ho čeká ve Vyškově přijímač na vojnu. "Těším se. Koukal jsem na nějaká videa na youtubu, co mě bude čekat a ptal jsem se i bráchy. Ten říkal, že to byla paráda," uvedl s úsměvem Petr Fuksa.

Podle Martina se o pět let mladší bratr nemá čeho bát. "Jen bych mu doporučil, aby si sundal náušničky a dával si pauzu od telefonu. Tohle pro něj asi bude nejhorší," řekl s úsměvem Martin Fuksa. "Jinak to ale bylo dobré. Vždycky, když jsem zlobil, děda mi říkal: 'Vojnu na vás'. A když jsem si tím prošel, tak bych to taky každému mladému doporučil. Aby si vyzkoušeli, že život je i o něčem jiném," doplnil dvojnásobný mistr světa.

Oba bratři Fuksovi by si rádi v příštím roce zopakovali společné působení v deblkanoi, na níž skončili loni čtvrtí na Světovém poháru v Szegedu. "Je to samozřejmě olympijská disciplína a příští rok to plánujeme zkusit a být v nominaci. Za zkoušku člověk nic nedá a byli bychom sami proti sobě. Opřeme se do toho a budeme se snažit," dodal Martin Fuksa.