Bratři Fuksovi a posádky kajakářů jsou na SP v Paříži v semifinále

Paříž - Deblkajak Jakub Špicar, Radek Šlouf vyhrál na Světovém poháru v rychlostní kanoistice v Paříži rozjížďku a postoupil přímo do čtvrtečního semifinále závodu na 500 metrů. Bratři Martin a Petr Fuksovi prošli na předolympijské testovací soutěži do semifinálových jízd ze druhého místa. Naproti tomu čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Jakub Brabec, Michal Kulich, Šlouf musel po třetím místě v úvodním kole absolvovat čtvrtfinále, to už ale vyhrál a v čtvrtek ho rovněž čeká semifinále.

Do pátku se v dějišti olympijských her v příštím roce představí celkem devět českých reprezentantů. Ve čtvrtek zasáhnou do kilometrových závodů také kajakáři Josef Dostál a Špicar, stejnou trať absolvuje i Fuksa a na pětistovce nastoupí kajakářka Anežka Paloudová.

Cílem výpravy je poznat při závěrečném dílu SP dráhu, na které se za rok uskuteční olympijské boje. "Na rozdíl od olympijské kvalifikace na mistrovství světa už nikdo moc výsledky neřeší, atmosféra je uvolněná a každý se snaží alespoň malinko něco vidět z Paříže, protože během olympiády už půjde zase především o co nejlepší výsledky," uvedl v tiskové zprávě šéftrenér reprezentace Pavel Hottmar.