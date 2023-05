Bratři Fuksové jsou na novou sezonu připravení, chtějí spolu uspět i v deblu

Praha - Rychlostní kanoisté Martin a Petr Fuksové vstupují do nové sezony s velkými ambicemi. Po šestitýdenní přípravě v Kolumbii chtějí navázat na minulé roky a prosazovat se nejen v singlu, ale i společně v deblu. Na dnešní tiskové konferenci si za hlavní cíl vytyčili kvalifikaci na olympijské hry v Paříži 2024.

"Příprava byla standardní. Do Kolumbie jezdíme třetím rokem a zalíbilo se nám tam," uvedl Martin Fuksa. "Odtrénovali jsme, co jsme měli a nikdo z nás nebyl nemocný. Brácha snad dohnal i absenci z podzimu, kdy byl na vojenském přijímači. Cílíme na letní část sezony a věříme, že tam to bude gradovat," doplnil úřadující mistr Evropy.

Čtyřiadvacetiletý Petr absolvoval na konci minulého roku vojenský přijímač ve Vyškově. "Nakonec jsem si to užil. Čekal jsem, že to bude trochu jinačí, ale vystoupil jsem z komfortní zóny," uvedl. "Poprvé v životě jsem si tam zastřílel a bavilo mě to. Přemýšlím, že si udělám i zbrojní průkaz," podotkl.

Zatímco po fyzické stránce vše zvládl, problémy měl spíše s jinými aspekty. "Každodenní brzké vstávání nebylo ono. Nebo když jsme spali v lese, měli jsme jídlo z konzerv. To jsem zůstal raději o hladu," řekl s úsměvem Petr Fuksa.

Oba reprezentanti absolvovali v dubnu úvodní závody v Račicích. S časy byli spokojení. "Minulý rok jsem je nejel, protože jsem byl nemocný a pak mi vyšly Světové poháry. Říkal jsem si, že by bylo dobré, abych je zase nejel. Z hlediska nominačních kritérií to ale nebylo možné. V singlu se mi potvrdilo, že je to dobré a bráchu stále předjedu," prohlásil Martin Fuksa, který závody na 500 a 1000 metrů vyhrál.

Sourozenci si vyzkoušeli poprvé od olympiády v Tokiu také společný start v deblu. Závod odjeli v opačném složení a skončili druzí. "Říkali jsme, že chybička se vloudila," řekl Martin a vedle něj sedící Petr se usmál. "Celý život jsem byl vepředu a brácha měl naopak zkušenosti s řízením. Záleží také na stylu, ale vzadu bych to už nechtěl znovu zažít. Naopak vepředu se cítím jako ryba ve vodě," doplnil Petr Fuksa.

Do sezony vstoupí příští týden na Světovém poháru v Szegedu. Martin pojede singl a debl na 500 metrů, Petr vedle společné pětistovky absolvuje také singl na 200 metrů. "Těším se, že se zase všichni po zimě porovnáme, jakou jsme měli přípravu. Kvůli deblu nebudu mít možnost jet kilometr v singlu, časový program mi to neumožní. Tím, že se nám první nominační závod v deblu nepovedl, musíme ukázat, kam patříme. Proto jsme dali lehkou prioritu deblu," vysvětlil Martin Fuksa.

Vedle Světového poháru a Evropských her v Krakově cílí na srpnové mistrovství světa v Duisburgu, kde se budou v olympijských disciplínách rozdělovat místa pro hry v Paříži.

"Zatím to neřeším. Soustředím se na věci, které nás čekají nejdříve a pak teprve přijde tahle nominace. Tím, že je to v rámci mistrovství světa, pokusíme se tam stejně zajet co nejlépe," uvedl Martin Fuksa, který oslavil v dubnu třicáté narozeniny.

"Oslava byla super. Byla tam spousta lidí, které znám. Jen jsem si řekl, jak vše rychle utíká a že už je to hodně let, co jsem s kanoistikou začal a vozím medaile. Pořád to drží a jsem zvědavý, kam se to ještě může posouvat," dodal dvojnásobný mistr světa.