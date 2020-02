Brány EXPO 2020: portály do jiného světa

Brány do areálu světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji jsou zážitkem samy o sobě. Tři surrealistické portály z dílny renomovaného britského architekta Asifa Khana, které sahají do výšky 21 metrů, jsou utkané z uhlíkových vláken do mřížky ve stylu tradičního arabského stínění mašrabíja. Umístěny jsou u vchodu do každého ze tří tematických okruhů (Příležitost, Mobilita a Udržitelnost). Návštěvníkům se otevřou 20. října 2020 na šest měsíců.

Třicet metrů dlouhé vstupní portály se klenou se přes silnice vedoucí k areálu EXPO a pozoruhodné jsou jak z vizuální, tak technické stránky. Tvůrci si zde vynalézavě pohráli se světly a stíny, takže každá denní doba přinese návštěvníkům odlišný zážitek.

Poté, co branou projdou, se lidé ocitnou pod mřížkovanou klenbou mezi pletivem dvou stěn. Na konci vstupních portálů projdou bránou širokou 10 metrů a stanou v parčíku osázeném stromy. V závislosti na množství lidí mohou být křídla bran otevírána do různých poloh. Ne vždy budou dokořán jako při slavnostním zahájení výstavy nebo při novoročních oslavách.

Mašrabíja je tradičním architektonickým prvkem islámského designu. Jeho typické arabské mřížování, kterým se už stovky let zastiňují okna a balkony, často zobrazuje složité a dekorativní geometrické vzory. Právě z mašrabíji vycházel architekt Asif Khan při navrhování vstupní brány na výstaviště.

"Chtěl jsem vytvořit mašrabíju jako žádnou jinou. Aby byla neskutečně tenká a neskutečně lehounká, jako kresba na obloze, a stala se architektonickým dílem sama o sobě," uvedl Khan v rozhovoru pro web dezeen.com. "Existuje jen jeden materiál, který je s to tuto vizi naplnit, a to uhlíkové vlákno."

Konstrukce byla navržena přesně tak, aby mříž byla co nejtenčí, zároveň samonosná a přitom byla schopna překlenout desítky metrů. Navzdory rozměrům 21 krát 10 metrů otevřít bránu zvládne jeden člověk.

Díky unikátní technologii byla vlákna spletena do pramenů tak jemně, že kdyby se položily za sebou, mohly by obkroužit Zemi 5000krát.

Nic podobného dosud svět nespatřil, a právě proto jsou tyto brány příhodným místem pro první kontakt návštěvníků s EXPO 2020. Výstavou, která je jedinečnou oslavou umění, kultury, hudby, architektury, technologie a přehlídkou lidské geniality a úspěchu, píše web světové výstavy EXPO 2020.

Struktura portálů inspirovaných arabskou architekturou sestává jak z několika rovin, tak z trojrozměrných geometrických konfigurací. Při pohledu ze správného úhlu je zřetelné logo EXPO 2020. Hra světel, stínů a vesmíru má návštěvníkům sdělit, že svět v branách EXPO je zcela odlišný od světa venku. Čas, který uplyne před vaší návštěvou výstavy, je vaše minulost, zatímco čas strávený na ní je budoucnost - vaše a v širším slova smyslu budoucnost všech. Budoucnost plná vzrušujících očekávání, píše web EXPO 2020.