Brankářskou jedničkou českých hokejistů na OH bude Hrubec

Peking - Brankářskou jedničkou českých hokejistů na olympijských hrách v Pekingu bude Šimon Hrubec z Omsku, který se v této roli představil i na loňském mistrovství světa v Rize. Svěřenci trenéra Filipa Pešána vstoupí do turnaje středečním duelem proti Dánsku a Hrubcovi v něm bude krýt záda Patrik Bartošák z Chabarovsku.

Hrubec odletěl z Prahy do Pekingu až v pátek a poprvé tam s týmem trénoval v neděli, poté co byl napoprvé pozitivně testovaný na covid i v dějišti her. "Moc mu věřím. Všechny tři gólmany máme špičkové a vyrovnané. Vsadili jsme na to, že Šimon je vítězný typ. Doufám, že si vítěznou mentalitu přenese do turnaje," řekl kouč Pešán, který má v kádru také Romana Willa z Čeljabinsku.

Třicetiletý Hrubec, který loni vychytal Omsku triumf v Gagarinově poháru, se účastní třetí velké mezinárodní akce v kariéře. Představil se také na světovém šampionátu v Bratislavě v roce 2019. "Rozhodli jsme se proto, že to bylo od začátku v našem plánu. Je naše jednička do turnaje. Dlouho schválně zůstával v Rusku, aby mohl trénovat, pak se poctivě připravoval v Praze. Byť ta skupina byla redukovaná, tak jsme čekali na jeho přílet. Jsem rád, že je tu s námi a je připravený," uvedl Pešán.

Z nominovaných stále chybí v Pekingu kvůli komplikacím s koronavirem útočník Michael Špaček z Frölundy. "Je to otázka následujících minut a hovoru s (generálním manažerem české reprezentace) Petrem (Nedvědem). Už jsme se o tom bavili včera večer, dnes čekáme na poslední zprávy. Rozhodneme se, jestli ho zvát, nebo ne, případně zvát někoho místo něj. Máme nějaký okruh hráčů, hlavně ale máme hráče tady. Máme připravené Tomáška a Blümela do útoku. Jednoznačně bychom volili jednoho z nich," dodal Pešán.