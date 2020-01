Brankáři Čechovi fotbal chybí nejvíc při zápasech

Praha - Bývalý brankář Petr Čech po konci profesionální kariéry už půl roku působí v roli poradce sportovního a technického úseku londýnské Chelsea a chvílemi mu fotbal stále chybí. Nejtěžší jsou pro něj dny, kdy se hrají zápasy. Na tribuně je nervóznější, než když chytal. Gólmanské rukavice od konce kariéry navlékl jen dvakrát.

"Jsou dny, kdy mi fotbal, zápas a být na tom hřišti chybí. Ale jsou i dny, kdy mi to nechybí vůbec. Záleží, jak se to sejde. Ještě do minulé sezony jsem byl aktivní hráč. Věděl jsem, proč rozhodnutí ukončit kariéru dělám. Tohle ve mně zůstalo, vím, že tak to mělo být. Ale je pravda, že po 20 letech v profesionálním fotbale ten fotbal člověku občas chybí," řekl Čech novinářům u příležitosti představení spolupráce s automobilkou Volkswagen, které bude dělat ambasadora při letním evropském šampionátu.

Na tribuně zápasy vnitřně dost prožívá. "Nejtěžší jsou pro mě dny, kdy se hrají zápasy. Jsem nervózní víc, než jsem byl jako hráč. Je to čistě tím, že nemohu nic udělat. Byl jsem 20 let zvyklý, že člověk při zápase aktivně pracuje, podílí se na výkonu týmu. To mi chybí," uvedl Čech.

"Moje role během zápasu už žádná není, sedím na tribuně a musím doufat, že to ostatní zvládnou a vše dobře dopadne. Na to si stále zvykám. Úvodní zápasy byly složitější, protože to bylo čerstvé, ale teď už se i v tomhle zlepšuju," dodal sedmatřicetiletý Čech.

Práce ve vedení Chelsea ho obohacuje. V současnosti vrcholí zimní přestupové období, a tak Čech často konzultuje možné změny v kádru s trenérem Frankem Lampardem. "Člověk vidí fotbal z trošičku jiné stránky. Nějakým způsobem si zkompletuje, jak fotbal funguje. Pochopí, jak funguje klub, jeho struktura. Chelsea je jeden z největších klubů na světě a je obohacující mít možnost pracovat na takové pozici v takovém klubu a učit se od lidí, kteří v klubu pracují," řekl Čech.

"Ta práce chodí v takových vlnách. Teď je otevřené přestupní období, takže je jiná. Je to o tom, aby člověk společně s trenérem dokázal identifikovat hráče, které on chce a pak se je pokusil do týmu přivést. Je to zajímavé. Člověk jako hráč spoustu takových věcí nevidí," dodal.

Stále studuje trenérskou licenci. "Momentálně je jasná priorita - snažím se odvést nejlepší práci ve funkci, kterou mám teď. A uvidíme za pár let, kam mě to zavede. Ale stále nějak dělám trenérskou licenci, abych v případě, že přijdu na to, že bych chtěl dělat něco jiného, tu možnost měl," dodal bývalý gólman Blšan, Sparty, Rennes, Chelsea a Arsenalu.

Od konce kariéry se častěji dostal do hokejové branky. Začal nastupovat za Guildford v nižší anglické soutěži a odchytal už pět utkání. "Od chvíle, kdy jsem skončil, jsem byl dvakrát na hřišti a nandal si rukavice. Hokejový trénink mě, když už nic jiného, udržuje v kondici. Hlavně mě udržuje v soutěžení, člověk tu soutěživost v sobě má. Nejvíc mi chybělo, že člověk už není součástí týmu, ve kterém byl odmalička," řekl.

"Hokej mi to pomáhá nahradit. Navíc už můžu hrát i zápasy. Všech pět zápasů jsme vyhráli, osobně se mi velmi daří. Ale nastupuji za rezervní tým, který hraje třetí ligu, takže bych to nepřeceňoval," dodal Čech.

Chelsea je po 24 kolech Premier League na čtvrtém místě tabulky. "Cílem je zakončit sezonu na pozicích zaručujících Ligu mistrů. To momentálně splňujeme, ale situace kolem třetího a čtvrtého místa je velmi vyrovnaná. Bude to o každém bodu," poznamenal Čech.

Ligu suverénně vede Liverpool, který jen jednou ztratil body za remízu. "Jeho forma a konzistence je neuvěřitelná. Dokážou vždy najít způsob, jak zápas vyhrát. V průběhu sezony měli několikrát na kahánku a vždy dokázali zápasy dovést do vítězného konce. Vyhnulo se jim zakolísání," řekl Čech.