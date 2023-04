Brankář Vladař hokejovou reprezentaci nedoplní, ve hře zůstává Vaněček

Brno - Brankář Daniel Vladař z Calgary českou hokejovou reprezentaci v přípravě na květnové mistrovství světa v Rize a Tampere nedoplní. Klub jej podle trenéra brankářů národního týmu Zdeňka Orcta nepustil kvůli drobnému zdravotnímu problému. Blízko k účasti na šampionátu má současná trojice Karel Vejmelka z Arizony, který se k týmu v Brně připojí v pátek, Marek Langhamer z Ilvesu Tampere a Šimon Hrubec z Curychu.

Fotogalerie: Hokejová reprezentace 2022/23

Langhamer, jenž se stejně jako Vejmelka podílel loni na zisku bronzu na šampionátu ve Finsku, se zařadil do tréninku dnes. Ve hře zůstává ještě případná účast Vítka Vaněčka z New Jersey, které vyrovnalo sérii 1. kola play off NHL s New York Rangers na 2:2 na zápasy.

V týmu je stále ještě Dominik Pavlát z Plzně, který je k dispozici pro tréninky, než bude trio Vejmelka, Langhamer a Hrubec kompletní. "Ti tři by měli být hodně stěžejní do další části přípravy. Ve hře ještě může být Vaňous (Vaněček) podle toho, jak se bude série vyvíjet a jaký bude jeho zdravotní stav. To je ve hvězdách. Ničemu se nebráníme, ale v podstatě se nám to tady krystalizuje," řekl novinářům Orct.

Pětadvacetiletý odchovanec Kladna Vladař, který odchytal v NHL za Boston a Calgary 55 utkání, příležitost k debutu v národním týmu nedostane, přestože Flames skončila sezona už po základní části. "Má drobný zdravotní problém, proto se k nám nepřipojí. Dost ho to mrzelo," podotkl Orct.

Také Vaněček na svou premiéru v národním týmu čeká. Loni přestoupil z Washingtonu do New Jersey, kterému vychytal v základní části 33 výher. Přes hranici 30 vítězství v klubu za sezonu se dostal jako druhý po legendě Devils Martinu Brodeurovi. V play off Vaněčka po úvodních dvou porážkách nahradil v brance Akira Schmid, který Devils pomohl udržet ve hře o postup.

Podle Orcta brankáři současného kádru dobře vědí, že případná posila z NHL je ve hře. "Je to citlivé. Gólmani jsou se situací obeznámení, nechceme je šokovat. Měli by se stejně jako my soustředit na to, že jsou tady, podávat ty nejlepší výkony, aby se o další alternativě nemuselo přemýšlet. Není to jednoduché pro nikoho, ale je to příjemnější, než když brankáře nemáte. Máme tady hodně kvalitní gólmany a 'Vaňous' je to samé," prohlásil Orct.

Z loňského kádru má při absenci Lukáše Dostála z Anaheimu k dispozici opět Vejmelku s Langhamerem a pochvaluje si dobrou chemii v celém brankářském triu. "To je základ. První věc je, aby podávali dobré výkony, a druhá, aby to byli týmoví gólmani. Ne každý brankář je pro takový turnaj stvořený a i to hraje velkou roli. I podle toho gólmany vybíráme, aby k sobě našli cestu a drželi s celým týmem," doplnil Orct.

Jednička pro MS podle něj vykrystalizuje. "Nějaký předpoklad je, ale všechno se odvíjí od výkonů gólmanů. Čím víc se budeme blížit mistrovství světa, tak představu budeme mít. Bude to na základě výkonnosti. Jak se předvedou v přípravných zápasech. Navíc mistrovství světa není krátké jako olympiáda. Je tam dost zápasů, abyste si připravili gólmany na rozhodující zápasy," dodal Orct.