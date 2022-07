Brankář Vaněček nakonec nemusí k arbitráži, s Devils uzavřel tříletou smlouvu

Ilustrační foto - Brankář Washington Capitals Vítek Vaněček chrání svou branku během druhé třetiny hokejového zápasu NHL proti New York Islanders, ve čtvrtek 28. dubna 2022 v Elmontu, New York.

Ilustrační foto - Brankář Washington Capitals Vítek Vaněček chrání svou branku během druhé třetiny hokejového zápasu NHL proti New York Islanders, ve čtvrtek 28. dubna 2022 v Elmontu, New York. ČTK/AP/Frank Franklin II

Newark (USA) - Hokejový brankář Vítek Vaněček podepsal v NHL tříletou smlouvu s New Jersey, jež ho před deseti dny získalo z Washingtonu. Celkem si vydělá 10,2 milionu dolarů (zhruba 250 milionů Kč), v průměru 3,4 milionu dolarů za rok. Český hokejista našel společnou řeč s Devils ještě před plánovanou arbitráží. Klub potvrdil dohodu na webu.

New Jersey získalo šestadvacetiletého odchovance Havlíčkova Brodu výměnou za práva výběru ve 2. a 3. kole letošního draftu v Montrealu. Devils zase získali od Capitals místo ve druhém kole.

Vedení Devils očekává, že se Vaněček popere o roli brankářské jedničky s Mackenziem Blackwoodem, jenž vstoupí do posledního roku svého kontraktu s platem jen o málo vyšším, než nyní dostal jeho konkurent. "Bylo pro nás důležité najít gólmana, jenž bude hladový po roli jedničky, aby se oba brankáři nutili k co nejlepším výkonům," uvedl generální manažer New Jersey Tom Fitzgerald.

Vaněček se na výzvu těší. "Mám možnost odchytat tu hodně zápasů a jsem za to rád. Budu bojovat s Mackenziem, přesně to potřebuju. Každý zápas musíte co nejvíce pomoci týmu a předvést se koučům. Kdo bude lepší, ten bude jednička," řekl český gólman, jenž se v minulé sezoně v Capitals dělil o brankoviště s Rusem Iljou Samsonovem.

Vaněček byl chráněným volným hráčem poté, co mu vypršel tříletý kontrakt na 2,15 milionu dolarů. V uplynulé sezoně, kdy měl plat 750 tisíc dolarů, odchytal za Washington v základní části 42 zápasů s průměrem 2,67 obdržené branky a úspěšností zákroků 90,8 procenta, čtyřikrát udržel čisté konto. V play off měl ve dvou duelech průměr 4,2 gólu a úspěšnost 86,3 procenta.

V NHL debutoval Vaněček v ročníku 2020/21 po čtyřech sezonách strávených na farmách v Hershey v AHL a v týmu South Carolina Stingrays v ECHL. V NHL má na kontě 79 utkání s průměrem 2,68 gólu, úspěšností 90,8 procenta a vychytal šest nul. Ve třech zápasech play off má průměr 4,35 a úspěšnost 85,5 procenta.